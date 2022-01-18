В Риге можно будет записать ребенка в первый класс, не посещая школу

Эти правила вступили в силу после согласования с Министерством охраны среды и регионального развития.

Как сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, принимая во внимание развитие страны в сфере дигитализации, в обязательные правила включены изменения, дающие возможность родителям подавать заявление о приеме детей в школу путем отправки на официальный адрес электронной почты школы заявления, подписанного безопасной электронной подписью.

Также возможно подать заявление о регистрации ребенка в первый класс лично в образовательном учреждении, предварительно связавшись со школой и договорившись о времени подачи заявления.

В правилах также изменено определение приоритетов: дети-сироты в списки первоклассников образовательного учреждения включаются в качестве претендентов самой высокой приоритетности.

Поправки в обязательные правила также уточняют районы расположения учебных заведений. Изменения внесены в связи со сменой названий ряда школ, а именно, уточнены их названия с учетом принадлежности к микрорайону.

Как указано в обязательных правилах, департамент до 1 апреля каждого года определяет количество первых классов, которые должны быть открыты в каждом учебном заведении. С учетом максимального количества учащихся, установленного департаментом, директор учебного заведения до 1 мая каждого года приказом определяет количество учащихся в первых классах в следующем учебном году.