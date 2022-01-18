18 января в одном абзаце ⟩ Запрет тканевых масок, вероятность удаленки в школах и новая буря

Через неделю наша жизнь снова изменится. Многим людям придется расстаться со своими любимыми, повидавшими видами тканевыми масками с растянутыми резинками, ведь правительство решило, что с 25 января страна переходит на медицинские маски или респираторы FFP2 без клапана. Соцсети уже кипят - решение правящих народ принял неоднозначно. Рекомендуем отнестись к этому с позитивом - теперь в общественном транспорте нас будет встречать больше белых и синих лиц! Лучше, конечно, белых, именно в респираторах FFP2, так как они лучше защищают, да и синих лиц на определенных маршрутах хватало еще до пандемии.