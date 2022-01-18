Вт, 18.01.2022
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Янис Ритиньш, брат шеф-повара Мартиньша Ритиньша
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18 января в одном абзаце ⟩ Запрет тканевых масок, вероятность удаленки в школах и новая буря

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Хорошая новость - вторник прошел без бури! Хотя, с другой стороны, буря сейчас бушует в соцсетях - правительство в очередной раз внесло изменения в нашу жизнь, на этот раз все дело в масках. Рассказываем коротко обо всем!

События дня в одном абзаце

В Латвии выявлено самое большое количество новых случаев Covid-19 за все время пандемии - приближаемся к 4000 в сутки. В свою очередь отношение к коронавирусу теннисиста Новака Джоковича превратило его из кумира во вруна и лицемера. Рассказываем, как это произошло. Немного об образовании: Юрий Перевощиков рассказал, ждать ли школьникам удаленки, а рижане смогут записать своего первоклашку в школу, даже не посещая учебное заведение. На Румбуле нашли химическое вещество в банках, а в Латвии выявлены первые в этом году случаи птичьего гриппа среди диких птиц. СМИ сообщают, что Россия эвакуирует семьи дипломатов из Украины. Кстати, о России - появились подробности истории о семилетней Саше, которая по решению родителей пять лет прожила в клинике. Полезная информация: рассказываем, как будут работать депозитные пункты. О происшествиях: хозяйка потратила 20 000 евро на лечение кота, но в итоге получила неожиданный сюрприз, на Бауском шоссе перевернулся автобус, очевидцы рассказали о трагедии в Каугури, в Валмиере по подозрению в убийстве задержаны двое пьяных молодых людей, а мошенник выманил у жительницы Лудзы 20 000 евро. Немного секса в вашу жизнь: Кому стоит отказаться от секса и какая женская секс-игрушка является самой популярной? Закончим, пожалуй, погодой. Завтра - оттепель, послезавтра - снова штормовой ветер и снегопады. Простите, мы не виноваты, это все синоптики!

Все обсуждают

Через неделю наша жизнь снова изменится. Многим людям придется расстаться со своими любимыми, повидавшими видами тканевыми масками с растянутыми резинками, ведь правительство решило, что с 25 января страна переходит на медицинские маски или респираторы FFP2 без клапана. Соцсети уже кипят - решение правящих народ принял неоднозначно. Рекомендуем отнестись к этому с позитивом - теперь в общественном транспорте нас будет встречать больше белых и синих лиц! Лучше, конечно, белых, именно в респираторах FFP2, так как они лучше защищают, да и синих лиц на определенных маршрутах хватало еще до пандемии.

Чем себя порадовать

Очередной тест для вас! Продолжаем угадывать настоящие имена звезд.

Фото дня:

Из Финского залива вылезли Чужие?! К счастью, нет! Но выглядит зрелищно, конечно. В Финском заливе у Шепелевского маяка неподалеку от города лед сломался таким странным образом потому, что уровень воды опустился, и на подводных камнях разломало лед.

ФОТО: Telegram/ Johan live

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