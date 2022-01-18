В Даугавпилсе с февраля тариф на теплоэнергию вырастет на 64,4%

Комиссия утвердила тариф, поданный АО Daugavpils siltumtīkli. В настоящее время тариф на услуги предприятия теплоснабжения составляет 56,96 евро за МВт/ч и действует с 1 августа 2021 года. На конечный тариф повлияли рост цены на природный газ и повышение затрат на закупаемую теплоэнергию.

Большая часть расходов предприятия приходится именно на закупку топлива и теплоэнергии - 83,5% тарифа.

Расходы на топливо у Daugavpils siltumtīkli увеличились на 9,7 млн евро, на закупку теплоэнергии - на 3,7 млн евро. В целом предприятие поставляет потребителям в Даугавпилсе около 360 700 МВт/ч теплоэнергии в год.

Ранее сообщалось, что Daugavpils siltumtīkli с 1 февраля планирует применять тариф в размере 153,52 евро за МВт/ч, но утвержденный на прошлой неделе тариф существенно ниже - 93,65 евро за МВт/ч.

Как отметила руководитель SPRK Алда Озола, в поисках решения по ограничению роста тарифа предприятие дополнительно учло преимущества, которые обеспечит сданная в январе в эксплуатацию новая котельная, что позволит существенно сократить расходы. В результате удалось утвердить конечный тариф Daugavpils siltumtīkli на 59,87 евро (39%) ниже, чем первоначально планировалось. Небольшое, но положительное влияние на размер тарифа оказало также увеличение доходов от проданной электроэнергии, благодаря чему предприятие смогло немного уменьшить стоимость теплоэнергии.