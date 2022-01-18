В Чехии умерла певица-антиваксер, специально заразившаяся Covid-19

Вокалистка группы Asonance скончалась в воскресенье в возрасте 57 лет, рассказал ее сын Ян Рек.

Она добровольно подвергла себя риску заражения, когда ее отец и сын, оба вакцинированные, перед Рождеством заразились коронавирусом, рассказал ее сын радиостанции iRozhlas.cz.

"Она решила жить как обычно, с нами, отдавая предпочтение тому, чтобы подцепить эту болезнь, а не вакцинироваться", - сказал в понедельник сын певицы.

За два дня до смерти Хорка написала в соцсетях: "Я выживу. Это было очень напряженно".

"Значит теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю", - добавила она.

Сын винит в смерти матери местное движение антиваксеров, он отметил, что его лидеры настроили мать против вакцинации и поэтому "кровь - на их руках".