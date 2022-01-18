В Чехии умерла певица-антиваксер, специально заразившаяся Covid-19
В Чехии умерла фолк-певица - антиваксер Хана Хорка, которая специально заразилась Covid-19, чтобы получить сертификат здоровья, сообщает AFP.
В Чехии умерла фолк-певица - антиваксер Хана Хорка, которая специально заразилась Covid-19, чтобы получить сертификат здоровья, сообщает AFP.
Вокалистка группы Asonance скончалась в воскресенье в возрасте 57 лет, рассказал ее сын Ян Рек.
Она добровольно подвергла себя риску заражения, когда ее отец и сын, оба вакцинированные, перед Рождеством заразились коронавирусом, рассказал ее сын радиостанции iRozhlas.cz.
За два дня до смерти Хорка написала в соцсетях: "Я выживу. Это было очень напряженно".
"Значит теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю", - добавила она.
Сын винит в смерти матери местное движение антиваксеров, он отметил, что его лидеры настроили мать против вакцинации и поэтому "кровь - на их руках".
"Это не было только тотальной дезинформацией, были и мнения о естественном иммунитете и антителах, полученных в результате заражения", - добавил он