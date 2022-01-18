Павлютс назвал главное условие для пересмотра ограничений

В настоящее время в латвийских больницах находятся 645 пациентов с Covid-19.
Ситуацию на данный момент министр сравнил "с мгновением перед бурей, когда начинает усиливаться ветер",
но на вопрос о том, когда могут быть пересмотрены действующие меры, ответил, что для этого количество госпитализированных с Covid-19 должно превысить 800 человек.
Также, по словам Павлютса, важными факторами для пересмотра ограничений являются большое количество новых случаев инфицирования и влияние заболеваемости на работу отраслей.
Павлютс подчеркнул, что Минздрав пристально следит за показателями госпитализации и ситуацией в больницах. Что касается отраслей, министр призвал их самих сообщать, если заболеваемость среди работников сильно влияет на их деятельность.