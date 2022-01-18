Вт, 18.01.2022
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Павлютс назвал главное условие для пересмотра ограничений

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Основным показателем для пересмотра ограничений в настоящее время является нагрузка на больницы, и это означает, что ограничения могут быть пересмотрены, если количество пациентов с Covid-19 в больницах превысит 800, заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В настоящее время в латвийских больницах находятся 645 пациентов с Covid-19.

Ситуацию на данный момент министр сравнил "с мгновением перед бурей, когда начинает усиливаться ветер",

но на вопрос о том, когда могут быть пересмотрены действующие меры, ответил, что для этого количество госпитализированных с Covid-19 должно превысить 800 человек.

Также, по словам Павлютса, важными факторами для пересмотра ограничений являются большое количество новых случаев инфицирования и влияние заболеваемости на работу отраслей.

Павлютс подчеркнул, что Минздрав пристально следит за показателями госпитализации и ситуацией в больницах. Что касается отраслей, министр призвал их самих сообщать, если заболеваемость среди работников сильно влияет на их деятельность.


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