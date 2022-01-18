Павлютс назвал главное условие для пересмотра ограничений

В настоящее время в латвийских больницах находятся 645 пациентов с Covid-19.

Ситуацию на данный момент министр сравнил "с мгновением перед бурей, когда начинает усиливаться ветер",

но на вопрос о том, когда могут быть пересмотрены действующие меры, ответил, что для этого количество госпитализированных с Covid-19 должно превысить 800 человек.

Также, по словам Павлютса, важными факторами для пересмотра ограничений являются большое количество новых случаев инфицирования и влияние заболеваемости на работу отраслей.