Отношение латышей и русскоязычных к историческим событиям по-прежнему сильно отличается

Согласно плану развития сплоченного и граждански активного общества на 2022-2023 годы, разработанному Министерством культуры и утвержденному сегодня правительством, большая часть латвийского общества недостаточно знает историю Латвии до ХХ века и не в состоянии выразить свое мнение о событиях, сформировавших западную идентичность Латвии, ее принадлежность к европейскому культурному пространству и представление о народе и государственности Латвии.

Это указывает на ограниченное осознание историчности, которое потенциально ослабляет основу национальной идентичности.

В плане отмечается, что реализованные в предыдущий период планирования мероприятия по решению проблем социальной памяти развивались по таким направлениям, как мемориальные мероприятия, посвященные трагическим событиям в период оккупации Латвии и Второй мировой войны, и образовательные мероприятия по повышению осведомленности общества о сложных страницах Второй мировой войны и опровержению ложной информации и пропаганды.

Как указывает Министерство культуры, для создания объединяющей социальной памяти в дискуссиях населения рекомендуется развивать интерес к истории в новой системе компетентностного образования с использованием интерактивных элементов, например, музеев, способствовать сотрудничеству и коммуникации между поколениями для улучшения знаний о своих корнях, освещать историю краев, городов и других территориальных единиц путем популяризации научно-исследовательских проектов на тему истории краев в учебных заведениях по примеру научных исследований в школе.

План включает меры по обеспечению регулярного изучения и проверки исторических фактов, дальнейшему информированию общественности о трагических событиях Второй мировой войны, включая мероприятия памяти жертв оккупационных режимов. К реализации плана мероприятий будут привлечены и специалисты в области истории, и профессионалы из других областей, в том числе киноиндустрии.

В плане подчеркивается, что социальная память и интерпретация исторических событий в современном мире тесно связаны с использованием средств массовой информации. Они служат платформой для вопросов, а также дают ответы о важных исторических событиях. Таким образом,

решение этой задачи тесно связано с целью плана по созданию высококачественного, безопасного и инклюзивного пространства для демократического участия и информации.

Дополнительный вклад в развитие сферы социальной памяти внесет компетентностный подход к образованию, реализуемый Министерством образования и науки, предусматривающий введение в качестве обязательного для изучения в 4-6 -х классах предмета "Обществознание и история".