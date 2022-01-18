Псаки: Россия может напасть на Украину в любой момент
По мнению американских властей, Россия может напасть на Украину в любой момент, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению американских властей, Россия может напасть на Украину в любой момент, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, включая недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отметила она.
Псаки напомнила о запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она рассказала, что Блинкен подчеркнет на переговорах необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации, сообщает "Интерфакс".
Псаки отметила, что России самой предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.
По ее словам, у США есть информация о том, что власти РФ готовились к эвакуации сотрудников посольства в Украине еще в конце декабря прошлого года.
Напомним, об эвакуации Россией членов семей дипломатических сотрудников сообщило издание The New York Times. При этом в МИД РФ заверили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.