Псаки: Россия может напасть на Украину в любой момент

"Президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, включая недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отметила она.

Псаки напомнила о запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она рассказала, что Блинкен подчеркнет на переговорах необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации, сообщает "Интерфакс".

Псаки отметила, что России самой предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

По ее словам, у США есть информация о том, что власти РФ готовились к эвакуации сотрудников посольства в Украине еще в конце декабря прошлого года.