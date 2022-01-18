LTV: В Детскую больницу с Covid-19 все чаще попадают младенцы

В ковидном отделении Детской больницы утром во вторник, 18 января, лечились 14 зараженных Covid-19 детей. По наблюдениям врачей, в последнее время наблюдается наплыв пациентов и все чаще лечатся и самые маленькие.

Заместитель руководителя Клиники детских болезней BKUS Яна Паваре рассказала, что

во время омикрона одна из наиболее часто госпитализируемых групп пациентов - именно дети в возрасте до года.

"Мы их в медицине зовем младенцами. В свою очередь деток, которые в возрасте до 28 дней, мы называем новорожденными. У нас в больнице были и такие детки, но их не было много. В декабре таких было двое", - указала она.

Хорошая новость в том, что омикроном болеют легче, чем дельта-штаммом, который доминировал ранее. В связи с этим чаще всего детей из больницы можно выпустить уже через два - три дня. Самых маленьких кладут главным образом в целях предосторожности и держат в стационаре чуть дольше.

Детский инфектолог BKUS Даце Завадска отметила, что болезнь у детей протекает как и у взрослых.

"Главным образом жалобы на повышенную температуру, кашель, боли в горле, насморк, головные боли.

Это главные жалобы. Пневмонии мы видим реже, чем это было с дельта-штаммом. И определенно меньше нужда и в кислородной поддержке", - отметила Завадска.