Таинственные дроны над шведскими АЭС: к расследованию подключились спецслужбы

В последний раз неизвестный беспилотник был замечен над АЭС "Форсмарк" в понедельник вечером. Также сообщается, что дроны видели над еще двумя АЭС, недалеко от нескольких аэропортов и над королевским дворцом в Стокгольме.

Версий того, откуда взялись дроны, у властей пока нет. Однако в минувшую пятницу, одновременно с первым появлением дронов над АЭС "Форсмарк" и "Оскарсхамн", Швеция объявила об отправке дополнительных военных подразделений на остров Готланд на фоне возросшей активности российских военных кораблей в Балтийском море. Во вторник шесть российских десантных кораблей, чье приближение к Готланду называлось в числе причин этой тревоги, прошли датские проливы и покинули Балтику, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на военное ведомство.

Граждан просят сообщать полиции всю известную им информацию о происхождении беспилотников.

Позже в шведской службе безопасности Sapo заявили, что беспилотники могли применяться "для неавторизованного получения секретной информации".

В Sapo подтвердили Би-би-си, что ведут расследование появлений дронов над АЭС. Дроны над другими объектами - это юрисдикция полиции, добавили в шведской спецслужбе.

Очевидцы говорят, что дроны были похожи на военные и имели большие крылья. В Sapo это не подтвердили и не опровергли.

В репортаже шведского телевидения сказано, что один из дронов удалось наблюдать полицейскому вертолету. Беспилотник летел над ним на высоте до 1000 метров.

Шведский сайт Aftonbladet пишет, что на выходных беспилотники кружили над шведским парламентом, комплексом правительственных зданий и королевским дворцом в Стокгольме и у аэропортов городов Кируна и Лулео.