Остапенко повторила свой лучший результат на Australian Open

24-летняя Остапенко в трёх сетах одолела американку Элисон Риске, занимающую 46-ю строчку рейтинга WTA. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

По ходу встречи Остапенко (27 WTA) выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. 31-летняя Риске пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу латвийской теннисистки.

Выход в третий раунд Australian Open стал для Остапенко повторением её лучшего результата на турнире. Ранее до этой стадии теннисистка добиралась в 2017 и 2018 годах.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой или китаянкой Синь Ю Ван.