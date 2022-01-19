Остапенко повторила свой лучший результат на Australian Open
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко одержала волевую победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко одержала волевую победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
24-летняя Остапенко в трёх сетах одолела американку Элисон Риске, занимающую 46-ю строчку рейтинга WTA. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
По ходу встречи Остапенко (27 WTA) выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. 31-летняя Риске пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу латвийской теннисистки.
Выход в третий раунд Australian Open стал для Остапенко повторением её лучшего результата на турнире. Ранее до этой стадии теннисистка добиралась в 2017 и 2018 годах.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой или китаянкой Синь Ю Ван.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.