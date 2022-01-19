Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 13 января местный житель проник на территорию Бебренской общеобразовательной и профессиональной средней школы и покончил жизнь самоубийством, сообщает передача Degpunktā.

Зане, проживающая в общежитии школы, рассказывает: "Он просто вбежал в общежитие и выпрыгнул. Сначала побежал на четвертый этаж, но он был закрыт, потому что там никто не живет. Тогда он побежал на третий, комендант, дежурная схватила его за руку, но он вырвался и прыгнул".

Молодые люди сообщают, что какое-то время мужчина регулярно выпивал, но перестал, когда начал ходить в церковь.

Перед инцидентом он предлагал людям в церкви забрать его вещи, потому что они ему больше не понадобятся.

По словам представителя Департамента полиции Латгальского региона Ласмы Курсите, у общежитий Бебренеского техникума без признаков жизни был обнаружен мужчина 1968 года рождения.

"В настоящее время полиция выясняет истинные причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 13 Уголовного закона", - сообщила Курсите.