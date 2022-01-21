Пт, 21.01.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны

Повелительница пайеток, или Сверкающий zero waste Яны Пурмале

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Яна Пурмале создает искусство из пайеток. Не просто из материалов, покрывающих блестящую пластиковую чешую, а из отслуживших свой век вечерних платьев, так как ее искусство - не ради искусства, его основная идея - снизить текстильное загрязнение. В Латвии она - единственная художница, занимающаяся этим ярким и праздничным материалом, который, попадая в окружающую среду, не разлагается столетиями.

Яна Пурмале живет с семьей в Пардаугаве - в ее конце, где уже скорее Вецмарупе - на улице Ояра Вациеша, прямо как в его стихотворении "Уголок Пардаугавы", где "Как на забор,/как на угол/как на дерево/и на цветок,/и на лежащего кота/ надвигается свет.

Для нее важно, чтобы вокруг дома был двор со старыми плодовыми деревьями, сарайчиками для дров и веревкой для белья, чтобы соседей можно было называть по имени и при необходимости одолжить лук или соль - как в старые времена, когда у жизни был спокойный ритм, а услышав гул шоссе за забором, можно было представить шелест моря. И не удивительно, ведь Яна - из Цесиса, столь полюбившегося интеллектуальным гурманам городка.

В большой комнате на полу полоски мерцающей ткани - бывшие вечерние платья - постепенно превращаются в новую художественную работу. Работа медленная и утомительная не только потому, что надо справляться с капризными и непокорными пайетками, но и потому, что в секонд-хендах нужно найти соответствующие куски ткани. Но Яне нравится - занятие с блестящими пластиковыми кусочками для нее в то же время терапия и медитация. И еще этот сумасшедший блеск!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда не хватает блеска

Все началось несколько лет назад, когда Яна поехала за границу, чтобы принять участие в конференции по теме безотходного образа жизни. Тогда у нас особо ничего о zero waste и загрязнении текстильными отходами еще не говорили. Тема созданных текстильной индустрией отходов ее так сильно тронула, что молодая женщина решила - все, хочу что-то делать, чтобы это снизить. Яна поступила на отделение визуального искусства Художественной академии и начала изучать текстильное искусство. Яркие и блестящие вещи ей тогда не нравились - фуй, ассоциируются с чем-то византийским, неблагородным. Яна вспоминает, что во время ожидания первого ребенка "в голове произошла трансформация, понеслось, нравилось все, что сверкает - бусинки, золотистые ниточки, блестящие стекляшки.

Муж успокаивал: "Родишь - пройдет".

Но не прошло. Регнару уже пять лет, а у мамы Яны в голове по-прежнему блеск. "Пайетки интересны тем, что меняются в зависимости от света: в темноте один эффект, а при свете свечей - совсем иной, они как бы живут своей жизнью. Они у меня ассоциируются с праздниками, переливающимися гирляндами на елочке в детстве", - говорит Яна, проводя рукой по ежику из пайеток. "К ним хочется прикоснуться, потрогать. Эти я называю антистрессовыми", - указывает она на картину из пайеток на стене. Пайетки ощетинились и выглядят совсем иначе, чем когда они мирно приглажены. "Пайетки нельзя переработать, так как они состоят из пластмассы и краски. Кроме того, они прикреплены к синтетической ткани". Говорю, что особенно много одежды с пайетками я видела в магазине пользованной одежды Kilomax. С одной стороны, они вызывают ужас, но с другой - притягивают магнетической силой.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда пришло время готовить магистерскую работу, Яне было ясно, что она использует в ней материал с пайетками. Она принесла огромный сверток. Когда ковер размером почти три метра в длину и ширину раскрутили, предстало черное, волнующееся, немного пугающее море. Может быть, с шаром полнолуния в центре? Немного отошла и посмотрела тщательнее. В одеяле пайеток ясно обозначился образ Мадонны с младенцем. Не королевы поп-музыки, а матери Божьей Марии, что характерно и для других работ Яны. "Друзья спрашивали, нет ли у меня мании к размеру, так как работа большая, она сразу же заполняет помещение, - рассказывает, как создаются "божественные вещи", Яна. - Я дружественна всем конфессиям. Бог в моих работах присутствует, без него ничего не получается. Икона женщины - материнство, опека, любовь.

Все знают, что у Марии был сын Иисус, но то, что у нее было семеро детей, вообще не упоминается".

Яна вспоминает, что над дипломной работой трудилась во время, когда в стране был введен комендантский час - магазины закрыты, вечером на улице появляться нельзя, на вечеринках поставлен крест. Поэтому мерцающие пайетки ей как напоминали, так и в то же время заменяли праздники вместе с друзьями. Чтобы получить материал, с которым работать, Яна в соцсетях обратилась к друзьям с просьбой жертвовать одежду с пайетками.

Вскоре стало ясно: в Латвии женщины носят черные платья.

"На Рождество в магазинах быстрой моды появляется одежда с пайетками, которая после праздников куда-то пропадает и в следующем году в немного другом исполнении появляется снова", - продолжает художница. Поэтому у нее появилась идея сотрудничать с магазинами. Однако Яна испугалась: "Поняла, что не справлюсь, если у меня вдруг будут две тонны - гора с одеждой из пайеток. Мне не было бы где ее хранить и непонятно, как использовать такое количество. Поэтому нахожу вещи в "Свободной лавке" и магазинах секонд-хенд. Минус - нельзя сразу отобрать нужное, поэтому работы создаются постепенно".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как в кактусе!

До пайеток были бусинки - блестящие стеклянные шарики, покрыть которыми ткань было сложной задачей, поэтому одежда не стоила дешево. Чтобы яркая праздничная одежда стала более доступной. так сказать, народу, индустрия моды искала способы, как упростить процесс и снизить расходы. И нашла... Так пришла эра пайеток. В одежде из пайеток женщина выглядит как русалка в сияющей чешуе.

Только реальность - совсем не такая, как выглядит.

Чешуя состоит из полиэстера, полиэтиленового покрытия и пластика. Платье как пластиковая бутылка.

Яна рассказывает, что она испробовала всякие, и дикие техники, например, вырезала из пластиковых бутылок маленькие кружочки и пришивала к ткани. Однако оказалось, что ничего хорошего не получается - кругляшки склеивались и не держались как полагается. Когда Яна начала заниматься пайетками, она искала в интернете кого-то, у кого можно спросить совет и поделиться опытом, чтобы "не надо было заново придумывать колесо". Ответа она не получила. "Парадоксально, но, похоже, в Латвии ни один художник не работает с пайетками. Я удивилась, почему, ведь материал прикольный. Работать с ним, впрочем, не легко, так как все нужно делать руками. Если прошить на швейной машинке один метр, можно убить десяток игл". Если присмотреться, пайетки действительно "сидят" на ткани одна над другой в сильной толчее. "Если потянуть за правильную ниточку, можно все платье распустить", - смеется Яна.

И это - одна из причин, почему платья из пайеток после вечеринок попадают прямо в мусорники.

С виду эффектная, но надетая, одежда из пайеток и неудобная, и неприятная. "Как в кактусе", - описывает Яна. "Подмышками колется и цепляется". Говорю, что у меня никогда не было платья с пайетками, но у Яны, конечно, есть. Нет, она его ни шила, ни покупала. Достала на той вечеринке подружек по обмену вещами. Яна приносит золоченую пайеточную картину, которую можно носить как куртку, но которая столь же хорошо может служить и элементом дизайна, если повесить на стену.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дизайничать в воспоминаниях

Бросив взгляд на комнату, в которой большая часть вещей переживает вторую жизнь, замечаю несколько покрытых пайетками подушек, которые, однако, попали сюда напрямую из супермаркета. Яна не могла пройти мимо, несмотря на то, что в стиле жизни семьи последовательно соблюдаются принципы zero waste - без нужды не создавать лишних отходов.

Яна приходит с коробкой драгоценностей - полной пайеток. Понимаю, что она их не покупала. Так и есть - отдала подруга. "Пайетки могут быть угловатыми, как цветочки, сердечки, в форме капелек. Когда начинаешь исследовать, узнаешь так много удивительного. Гавайцы делают флаги из пайеточной ткани. Это уже народное искусство".

Когда есть воодушевление, Яна рисует. Но... У нее есть нереализованная идея. Коллажи воспоминаний!

Когда умер дедушка, мне нравились его рубашки, из которых я сшила платье, которое носила, когда чувствовала себя неуверенно или мне нужна была поддержка в каком=то важном деле. Оно у меня как ангел-хранитель.

"Поэтому мне пришла в голову идея, что вещи, оставшиеся от близких людей - например, бабушкино зеленое платье, которое она надевала только на праздники, - можно превратить в художественную работу, у которой есть как элемент дизайна, так и воспоминания". Плюс - так можно снизить созданное текстильной индустрией загрязнение, так как часто старые вещи, годами пролежавшие в шкафу, выбрасывают в мусорник.

Когда Яна говорит, что проводила мастер-классы по латанию, я не могу сдержать смеха. Что, что? Разве в наши дни кто-то латает? "Я латаю", - с гордостью говорит художница. Ну, что сказать... Бесконечно стильно. Яна отмечает, что заплатку можно поставить не абы какую, а из дырки можно создать деталь, которая выделит одежду среди похожей. И рваные, испачканные или иным способом поврежденные вещи не нужно выбрасывать - их можно починить, иногда сделав даже круче стандартных вещей на полках магазинов.

ФОТО: Jānis Škapars

Лавка для свободных людей

Рассказывая о Яне Пурмале, нужно отметить "Свободную лавку" - место, где можно взять все, что нужно - одежду, посуду, детские игрушки или книги - не платя за это, а в обмен на другую вещь, которая хорошая, но тебе больше не нужна. Если у тебя нет ничего, что можно оставить в лавке, подойдет и денежное пожертвование. В Риге два таких пункта обмена вещей, которые работают два дня в неделю - в Московском форштадте или Ластадии, на улице Тургенева, 13, и в Чиекуркалнсе, на улице Вискалю, 36, в помещениях Free Riga. Как и другие, Яна работает там добровольно, так как ей, как зелено думающему человеку, важно быть вовлеченной в некоммерческую бесприбыльную инициативу.

"Когда работаешь в таком месте, понимаешь, что тебе хватит трех платьев", - говорит Яна.

Раскладывать одежду по размеру и цветам. исследовать, ощутить фактуру ткани - эти занятия для Яны как медитация, которая "воодушевляет и приводит мысли в порядок". И тогда в один момент понимаешь. что нет нужды наполнять свой шкаф одеждой. Яна работала и в благотворительном магазине Otrā elpa, а также торговала пользованными товарами в Humana.

Чтобы найти чиекуркалнскую "Свободную лавку", нужно быть мотивированным, так как лавка находится посреди огромной, заброшенной территории, обжитой по инициативе Free Riga, на берегу Кишезерса. В советское время здесь была Всесоюзная школа инженеров военной авиации наивысшего значения. Центральное здание кажется бесконечно длинным, с лабиринтом коридоров и аурой могущества империи.

В коридоре на первом этаже на одной из дверей табличка "Brīvbode".

Кажется, что, несмотря на необычное месторасположение, или же "благодаря" ему, "Свободная лавка" служит местом не только обмена вещей, но и мыслей, где можно встретиться и просто прикольно провести время.

Больше всего здесь вещей для детей - на самом деле хороших и качественных. Книжные полки полны ностальгических воспоминаний - книг, которые наши родители и бабушки с дедушками доставали "по блату" или стоя в длинных очередях. В те времена книга была ценностью, поэтому нет сомнений, что они по-прежнему в хорошем состоянии. Алисе Зиемуле-Зариня, автор и воодушевитель инициативы, рассказывает, что мероприятие хорошей воли работает с 2018 года. Пандемия немного расшатала и принципы "Свободной лавки", однако сдаваться она не собирается, веря, что инициативы наберет обороты и свободная лавка будет не только в каждом районе Риги, но и в регионах. Сейчас единственный маленький город, в котором открыт пункт обмена вещами, - это Алуксне.

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Статья создана при финансовой поддержке Латвийского центра защиты окружающей среды


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