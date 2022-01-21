Повелительница пайеток, или Сверкающий zero waste Яны Пурмале

Яна приходит с коробкой драгоценностей - полной пайеток. Понимаю, что она их не покупала. Так и есть - отдала подруга. "Пайетки могут быть угловатыми, как цветочки, сердечки, в форме капелек. Когда начинаешь исследовать, узнаешь так много удивительного. Гавайцы делают флаги из пайеточной ткани. Это уже народное искусство".

Когда есть воодушевление, Яна рисует. Но... У нее есть нереализованная идея. Коллажи воспоминаний!

Когда умер дедушка, мне нравились его рубашки, из которых я сшила платье, которое носила, когда чувствовала себя неуверенно или мне нужна была поддержка в каком=то важном деле. Оно у меня как ангел-хранитель.

"Поэтому мне пришла в голову идея, что вещи, оставшиеся от близких людей - например, бабушкино зеленое платье, которое она надевала только на праздники, - можно превратить в художественную работу, у которой есть как элемент дизайна, так и воспоминания". Плюс - так можно снизить созданное текстильной индустрией загрязнение, так как часто старые вещи, годами пролежавшие в шкафу, выбрасывают в мусорник.

Когда Яна говорит, что проводила мастер-классы по латанию, я не могу сдержать смеха. Что, что? Разве в наши дни кто-то латает? "Я латаю", - с гордостью говорит художница. Ну, что сказать... Бесконечно стильно. Яна отмечает, что заплатку можно поставить не абы какую, а из дырки можно создать деталь, которая выделит одежду среди похожей. И рваные, испачканные или иным способом поврежденные вещи не нужно выбрасывать - их можно починить, иногда сделав даже круче стандартных вещей на полках магазинов.

ФОТО: Jānis Škapars

Лавка для свободных людей

Рассказывая о Яне Пурмале, нужно отметить "Свободную лавку" - место, где можно взять все, что нужно - одежду, посуду, детские игрушки или книги - не платя за это, а в обмен на другую вещь, которая хорошая, но тебе больше не нужна. Если у тебя нет ничего, что можно оставить в лавке, подойдет и денежное пожертвование. В Риге два таких пункта обмена вещей, которые работают два дня в неделю - в Московском форштадте или Ластадии, на улице Тургенева, 13, и в Чиекуркалнсе, на улице Вискалю, 36, в помещениях Free Riga. Как и другие, Яна работает там добровольно, так как ей, как зелено думающему человеку, важно быть вовлеченной в некоммерческую бесприбыльную инициативу.

"Когда работаешь в таком месте, понимаешь, что тебе хватит трех платьев", - говорит Яна.

Раскладывать одежду по размеру и цветам. исследовать, ощутить фактуру ткани - эти занятия для Яны как медитация, которая "воодушевляет и приводит мысли в порядок". И тогда в один момент понимаешь. что нет нужды наполнять свой шкаф одеждой. Яна работала и в благотворительном магазине Otrā elpa, а также торговала пользованными товарами в Humana.

Чтобы найти чиекуркалнскую "Свободную лавку", нужно быть мотивированным, так как лавка находится посреди огромной, заброшенной территории, обжитой по инициативе Free Riga, на берегу Кишезерса. В советское время здесь была Всесоюзная школа инженеров военной авиации наивысшего значения. Центральное здание кажется бесконечно длинным, с лабиринтом коридоров и аурой могущества империи.

В коридоре на первом этаже на одной из дверей табличка "Brīvbode".

Кажется, что, несмотря на необычное месторасположение, или же "благодаря" ему, "Свободная лавка" служит местом не только обмена вещей, но и мыслей, где можно встретиться и просто прикольно провести время.

Больше всего здесь вещей для детей - на самом деле хороших и качественных. Книжные полки полны ностальгических воспоминаний - книг, которые наши родители и бабушки с дедушками доставали "по блату" или стоя в длинных очередях. В те времена книга была ценностью, поэтому нет сомнений, что они по-прежнему в хорошем состоянии. Алисе Зиемуле-Зариня, автор и воодушевитель инициативы, рассказывает, что мероприятие хорошей воли работает с 2018 года. Пандемия немного расшатала и принципы "Свободной лавки", однако сдаваться она не собирается, веря, что инициативы наберет обороты и свободная лавка будет не только в каждом районе Риги, но и в регионах. Сейчас единственный маленький город, в котором открыт пункт обмена вещами, - это Алуксне.

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