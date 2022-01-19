"Рекорды" продолжаются: в Латвии - 5082 (!) новых случая коронавируса

Самое большое суточное количество новых случаев за все время пандемии выявляется второй день подряд - вчера было подтверждено 3706 случаев заболевания.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

11 из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, шестеро были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1742,4 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 2189 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 2893 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 22 489 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 22,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 314 142 жителя Латвии, 4759 человек с коронавирусом скончались.

Госпитализации

Во вторник в больницы поступило 75 пациентов с диагнозом Covid-19, выписаны 56 человек, а общее число находящихся в стационарах увеличилось за сутки с 645 до 654 человек, или на 1,4%, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных коронавирусом у 574 заболевание средней степени тяжести, у 80 человек оно протекает в тяжелой форме.

В целом с начала пандемии на лечении в больницах находились 24 410 человек с Covid-19.

Вакцинация

Вакцинацию от Covid-19 в первые два дня текущей недели начали только около тысячи человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую прививку на этой неделе получили 1108 человек, еще 261 привился вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Во вторник от Covid-19 привились 7440 человек, из них 6065 - бустерной дозой.

Согласно данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек. По подсчетам LЕТА, процесс вакцинации завершили 1 279 696 человек, или 67,99% населения, в том числе 29,86% получили бустерную вакцину.

От Covid-19 привиты также 5443 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, в том числе 324 из них завершили процесс вакцинации, получив две дозы вакцины.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых случая коронавируса, скончались девять человек, сообщил Департамент статистики страны.

Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии. В предыдущий раз "рекорд" случаев заболевания фиксировался неделю назад.

Семь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1070 человек, из них 94 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1861,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 22,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 581,8 тыс. человек, умерло примерно 7,7 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 3159 новых случаев Covid-19, скончались три человека.

По состоянию на утро среды госпитализированы 315 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 223 пациентам, из которых 178 человек, то есть 80 процентов, не вакцинированы, а у 45 человек (20 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 10 963 теста на Covid-19, позитивный результат дали 3159. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 144,3 случая в день, на 100 000 невакцинированных - в среднем 220,4 случая в день.