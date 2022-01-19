Ср, 19.01.2022
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда. Александр Пилат, журналист RUS TVNET
Александр Пилат, журналист RUS TVNET
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"Рекорды" продолжаются: в Латвии - 5082 (!) новых случая коронавируса
В больницах - 654 человека

ФОТО: Zane Bitere / LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 5082 новых случая Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Самое большое суточное количество новых случаев за все время пандемии выявляется второй день подряд - вчера было подтверждено 3706 случаев заболевания.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • три человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

11 из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, шестеро были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1742,4 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 2189 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 2893 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 22 489 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 22,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 314 142 жителя Латвии, 4759 человек с коронавирусом скончались.

Госпитализации

Во вторник в больницы поступило 75 пациентов с диагнозом Covid-19, выписаны 56 человек, а общее число находящихся в стационарах увеличилось за сутки с 645 до 654 человек, или на 1,4%, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных коронавирусом у 574 заболевание средней степени тяжести, у 80 человек оно протекает в тяжелой форме.

В целом с начала пандемии на лечении в больницах находились 24 410 человек с Covid-19.

Вакцинация

Вакцинацию от Covid-19 в первые два дня текущей недели начали только около тысячи человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую прививку на этой неделе получили 1108 человек, еще 261 привился вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Во вторник от Covid-19 привились 7440 человек, из них 6065 - бустерной дозой.

Согласно данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек. По подсчетам LЕТА, процесс вакцинации завершили 1 279 696 человек, или 67,99% населения, в том числе 29,86% получили бустерную вакцину.

От Covid-19 привиты также 5443 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, в том числе 324 из них завершили процесс вакцинации, получив две дозы вакцины.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых случая коронавируса, скончались девять человек, сообщил Департамент статистики страны.

Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии. В предыдущий раз "рекорд" случаев заболевания фиксировался неделю назад.

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Семь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1070 человек, из них 94 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1861,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 22,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 581,8 тыс. человек, умерло примерно 7,7 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 3159 новых случаев Covid-19, скончались три человека.

По состоянию на утро среды госпитализированы 315 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 223 пациентам, из которых 178 человек, то есть 80 процентов, не вакцинированы, а у 45 человек (20 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 10 963 теста на Covid-19, позитивный результат дали 3159. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 144,3 случая в день, на 100 000 невакцинированных - в среднем 220,4 случая в день.

По две дозы вакцины в Эстонии получили 62 процента населения.


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