Видео ⟩ Волочкова устроила дебош на борту самолета

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Анастасия скандалит с сотрудниками авиакомпании. По словам очевидцев, звезда не захотела надевать маску во время перелета.

Женщина, которая стала свидетельницей конфликта, заметила, что ее тоже бесят маски, но она не спорит на эту тему "шесть часов подряд во время полета".

"Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе", - цитирует ее StarHit.ru.

Сначала бортпроводники пытались успокоить Анастасию, но она продолжала кричать, снимая все происходящее на телефон. В московском аэропорту Волочкову ждал наряд полиции. Был зафиксирован факт правонарушения. Теперь балерине наверняка будет грозить штраф.