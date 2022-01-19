Видео ⟩ Хроники урагана: на автомобиль в кювете наехал еще и грузовик

Как сообщает передача Degpunktā TV3, ДТП случилось около 17:00. Автомобиль не получил серьезных повреждений, но выбраться из кювета самостоятельно женщина не смогла и с помощью отзывчивых людей отправилась домой.

Пока эвакуатор ехал к месту происшествия, муж женщины также отправился туда с ключами от Peugeot. К своему большому удивлению, найти машину у него так и не удалось. На Рижской кольцевой дороге перевернулся грузовик, а легкового Peugeot не было.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Доехали до места, проехали мимо - ничего. Оказывается, пока нас не было, на машину "приземлился" еще и грузовик, который тоже не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет", - вспоминает Модрис.

Если бы вторая авария случилась несколькими часами ранее, когда в Peugeot сидела женщина с детьми, последствия были бы куда серьезнее. К счастью, трагедии не произошло.

Несмотря на то, что авария произошла в понедельник, ее последствия были заметны вплоть до обеда вторника, когда за грузовиком приехала спецтехника. Тогда и Модрис смог вызвать эвакуатор, чтобы вывезти уже уничтоженную машину из опасного места.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Во вторник в ДТП пострадали три пешехода и велосипедист

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 190 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 12 человек, в том числе три пешехода и велосипедист, сообщили в Государственной полиции.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 455 административных протоколов, в том числе 100 за превышение скорости.