Чт, 20.01.2022
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  • "Хотела, чтобы мы поженились": Фелипе Габриэль о расставании с возлюбленной из Латвии

"Хотела, чтобы мы поженились": Фелипе Габриэль о расставании с возлюбленной из Латвии

Проживающий в Латвии бразильский блогер и футболист Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер (Felipe Gabriel Xavier) сообщил, что вынужден покинуть нашу страну. Вскоре после отъезда он признался, что невзгоды не могли выдержать и его отношения с латвийской девушкой. О причинах расставания он рассказал изданию Privātā Dzīve.

Как объясняет Фелипе, он не уделял Резии достаточно внимания и не торопился оформлять их отношения официально. 

"Два года Резия очень хотела, чтобы мы поженились. Но я еще не был к этому готов. И не потому, что не любил ее. Нет! Я очень хотел видеть Резию своей женой. Но не сейчас, а когда-нибудь позже. Я хотел накопить больше денег, я хотел крепко стоять на ногах и чтобы финансовое положение позволило бы мне привезти свою семью в Латвию", - рассказывает Фелипе.

О новых отношениях инфлюенсер пока не думает, наоборот, надеется, что ему удастся вернуть сердце Резии. "С момента окончания предыдущих отношений прошло слишком мало времени. Найти новую любовь за месяц нереально. Я этого и не хочу.

Я чувствую, что Резия была той самой, но она пришла в мою жизнь не вовремя. Она была просто идеальной. Но мы ценим человека только тогда, когда теряем его", - говорит Фелипе.

Он полон решимости стать лучше, но если им не суждено быть вместе, он желает, чтобы Резия нашла лучшего мужчину для себя, потому что она этого заслуживает.


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