"Хотела, чтобы мы поженились": Фелипе Габриэль о расставании с возлюбленной из Латвии

"Два года Резия очень хотела, чтобы мы поженились. Но я еще не был к этому готов. И не потому, что не любил ее. Нет! Я очень хотел видеть Резию своей женой. Но не сейчас, а когда-нибудь позже. Я хотел накопить больше денег, я хотел крепко стоять на ногах и чтобы финансовое положение позволило бы мне привезти свою семью в Латвию", - рассказывает Фелипе.