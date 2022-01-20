"Хотела, чтобы мы поженились": Фелипе Габриэль о расставании с возлюбленной из Латвии

Как объясняет Фелипе, он не уделял Резии достаточно внимания и не торопился оформлять их отношения официально.
"Два года Резия очень хотела, чтобы мы поженились. Но я еще не был к этому готов. И не потому, что не любил ее. Нет! Я очень хотел видеть Резию своей женой. Но не сейчас, а когда-нибудь позже. Я хотел накопить больше денег, я хотел крепко стоять на ногах и чтобы финансовое положение позволило бы мне привезти свою семью в Латвию", - рассказывает Фелипе.
О новых отношениях инфлюенсер пока не думает, наоборот, надеется, что ему удастся вернуть сердце Резии. "С момента окончания предыдущих отношений прошло слишком мало времени. Найти новую любовь за месяц нереально. Я этого и не хочу.
Я чувствую, что Резия была той самой, но она пришла в мою жизнь не вовремя. Она была просто идеальной. Но мы ценим человека только тогда, когда теряем его", - говорит Фелипе.
Он полон решимости стать лучше, но если им не суждено быть вместе, он желает, чтобы Резия нашла лучшего мужчину для себя, потому что она этого заслуживает.