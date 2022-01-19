ВИДЕО ⟩ Чудо-удар на Australian Open. Испанец забил с обратной стороны сетки

По ходу поединка Пабло Карреньо-Буста, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, выполнил десять эйсов, девять раз ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов. 25-летний Грикспур десять раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и сделал семь брейков. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.