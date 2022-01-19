Ср, 19.01.2022
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда. Александр Пилат, журналист RUS TVNET
Александр Пилат, журналист RUS TVNET

ВИДЕО ⟩ Чудо-удар на Australian Open. Испанец забил с обратной стороны сетки

ФОТО: AP/Scanpix

Испанец Пабло Карреньо-Буста успешно преодолел второй раунд Открытого чемпионата Австралии, победив нидерландца Таллона Грикспура.

Матч продолжался 4 часа 10 минут и завершился победой испанского теннисиста со счётом 6:3, 6:7(6:8), 7:6(7:3), 3:6, 6:4.

По ходу поединка Пабло Карреньо-Буста, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, выполнил десять эйсов, девять раз ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов. 25-летний Грикспур десять раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и сделал семь брейков. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.

Отдельного упоминания заслуживает эпизод в третьем сете, когда Карреньо-Буста догнал сложный мяч от Грикспура и аккуратно забил с обратной стороны сетки. Поскольку мяч не коснулся сетки, важное очко досталось именно испанцу.

Следующим соперником Карреньо-Бусты на Australian Open станет американец Себастьян Корда, который обыграл француза Корентена Муте со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (10:6).


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