ВИДЕО ⟩ Чудо-удар на Australian Open. Испанец забил с обратной стороны сетки
Испанец Пабло Карреньо-Буста успешно преодолел второй раунд Открытого чемпионата Австралии, победив нидерландца Таллона Грикспура.
Испанец Пабло Карреньо-Буста успешно преодолел второй раунд Открытого чемпионата Австралии, победив нидерландца Таллона Грикспура.
Матч продолжался 4 часа 10 минут и завершился победой испанского теннисиста со счётом 6:3, 6:7(6:8), 7:6(7:3), 3:6, 6:4.
По ходу поединка Пабло Карреньо-Буста, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, выполнил десять эйсов, девять раз ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов. 25-летний Грикспур десять раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и сделал семь брейков. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.
Отдельного упоминания заслуживает эпизод в третьем сете, когда Карреньо-Буста догнал сложный мяч от Грикспура и аккуратно забил с обратной стороны сетки. Поскольку мяч не коснулся сетки, важное очко досталось именно испанцу.
Следующим соперником Карреньо-Бусты на Australian Open станет американец Себастьян Корда, который обыграл француза Корентена Муте со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (10:6).