Ср, 19.01.2022
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Пабрикс: Россия давненько так не "бряцала оружием"

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Непосредственная угроза Латвии в настоящее время не увеличилась, но общая температура угроз в последние годы и месяцы росла, в среду, 19 января, в разговоре с журналистами признал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Пабрикс обратил внимание на то, что такого рода "бряцание оружием" давно не было видно, потому что сбор военной техники и солдат на границе Украины увеличивает эти угрозы.

Говоря об ответных мероприятиях со стороны Латвии, министр напомнил, что с конца прошлого года Национальные вооруженные силы (НВС) организуют регулярные учения в Латгале. Кроме того, НВС с лета прошлого года помогают пограничной охране беречь границу Латвии и Беларуси, на которой наблюдается давление нелегальной иммиграции.

"Мы находимся в более серьезной готовности с августа-сентября прошлого года, когда начались российские военные учения "Запад"

У нас эта готовность постоянна, но в тоже время, нам не надо волноваться, прямых угроз Латвии нет.

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Если, не дай Бог, начнется вторжение в Украину, тогда нужно считаться с дополнительными вызовами разного рода по всей Европе", - отметил Пабрикс.

На вопрос о том, насколько реально вторжение России в Украину, министр указал, что в сфере обороны нужно всегда рассчитывать на худший вариант. "Пока ничего не свидетельствует о деэскалации какого либо рода. Таких сигналов у нас пока нет, а напряжение продолжает нарастать", - добавил Пабрикс.

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.


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