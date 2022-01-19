Пабрикс: Россия давненько так не "бряцала оружием"

Пабрикс обратил внимание на то, что такого рода "бряцание оружием" давно не было видно, потому что сбор военной техники и солдат на границе Украины увеличивает эти угрозы.

Говоря об ответных мероприятиях со стороны Латвии, министр напомнил, что с конца прошлого года Национальные вооруженные силы (НВС) организуют регулярные учения в Латгале. Кроме того, НВС с лета прошлого года помогают пограничной охране беречь границу Латвии и Беларуси, на которой наблюдается давление нелегальной иммиграции.

"Мы находимся в более серьезной готовности с августа-сентября прошлого года, когда начались российские военные учения "Запад"

У нас эта готовность постоянна, но в тоже время, нам не надо волноваться, прямых угроз Латвии нет.

Если, не дай Бог, начнется вторжение в Украину, тогда нужно считаться с дополнительными вызовами разного рода по всей Европе", - отметил Пабрикс.

На вопрос о том, насколько реально вторжение России в Украину, министр указал, что в сфере обороны нужно всегда рассчитывать на худший вариант. "Пока ничего не свидетельствует о деэскалации какого либо рода. Таких сигналов у нас пока нет, а напряжение продолжает нарастать", - добавил Пабрикс.