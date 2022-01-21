Фигуристка-красавица Луна Хендрикс. Она собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду

"Это просто безумие! Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет… В это просто невозможно поверить", - не скрывала удивления бельгийка в интервью "Матч ТВ".

Луна родилась в 1999 году в небольшом городе Тюрнхаут. Её родной брат Йорик Хендрикс тоже фигурист. В своё время он становился чемпионом Бельгии и дважды принимал участие в Олимпийских играх. Именно благодаря нему фигурным катанием заинтересовалась и Луна, которая наблюдала за тренировками брата и впечатлилась.

В 13 лет Луна поступила в профессиональный спортивный колледж и начала совмещать учёбу и тренировки. Первые турниры не сулили успехов бельгийке, но со временем она набралась опыта и отточила своё мастерство на тренировках - ещё выступая по юниорам, она впервые выиграла чемпионат Бельгии.

Заговорили о Хендрикс перед Олимпиадой-2018 года, когда она неожиданно стала пятой на чемпионате Европы, уступив лишь Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Каролине Костнер и Марии Сотсковой. На самой Олимпиаде блеснуть не удалось - много ошибок и итоговое 16-е место.

В феврале этого года Луна должна принять участие в своей второй Олимпиаде. Правда, с поездкой в Пекин возникли некоторые сложности, о которых бельгийка сообщила сразу же после окончания чемпионата Европы в Таллинне. Она попросила финансовой помощи у своих болельщиков, и эта новость буквально всколыхнула мир фигурного катания.

Из-за непопулярности фигурного катания в Бельгии представителям этого вида спорта очень сложно найти спонсоров, к тому же нет никакой поддержки от федерации, поэтому большую часть расходов спортсмены вынуждены покрывать сами.

"Вскоре я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представить Бельгию на зимних Олимпийских играх. Но чтобы это произошло, мне нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить. Любая финансовая поддержка более чем приветствуется, каждый евро будет иметь значение для меня", - говорится в обращении Хендрикс на её официальном сайте.

В качестве благодарности за помощь фигуристка обещает прислать открытку. Для этого при оформлении пожертвования нужно обязательно указать свой почтовый адрес.