Министр обороны хочет привлечь больше людей в армию

В настоящее время рассматриваются различные методы, в том числе более интенсивный подход к обучению гражданской обороне. "Результат еще обрабатывается, и нам предстоит его обсудить", - сказал министр.

Как сообщалось, из-за демографической ситуации в Латвии и других причин в прошлом году в армию удалось набрать меньше военных, чем годом ранее.

В 2021 году на профессиональную службу поступило 475 человек, в Земессардзе - 639. В прошлом году увеличилась доля женщин среди принятых в армию - 20,5%. В предыдущие годы этот показатель составлял примерно 17%.

В прошлом году в Земессардзе были зачислены 639 замессарга, уволены в запас - 569. Главные причины увольнения - по собственному желанию, длительное непосещение учений или же земессарг поступил на профессиональную службу. В общей сложности в Земессардзе в настоящее время служит более 8000 человек.

По словам командующего НВС, есть несколько причин недостаточно высокого призыва новых военнослужащих в прошлом году. "Самое непосредственное влияние на него оказывает уровень рождаемости 20 лет назад - сейчас образовалась "яма" и набирать особо не из кого. Кроме того, примерно 40% призванных в этом году - люди в возрасте около 30 лет, они уже зрелые и четко знают, чего хотят. По-прежнему остается высокой конкуренция с частными структурами, а также Латвию оставляют молодые люди, желающие учиться за границей", - сказал Калниньш.

Согласно концепции национальной обороны, для обеспечения развития возможностей НВС необходимо не менее 8000 профессиональных военнослужащих. В настоящее время в вооруженных силах насчитывается 6600 военнослужащих.