Павлютс: есть все основания полагать, что сейчас в Латвии доминирует омикрон-штамм

Распространенность омикрона особенно выражена в нынешнем эпицентре инфекции - в Риге и Рижском регионе.

Политик допустил, что ситуация в других регионах потенциально иная, так как там все еще распространяется дельта-тип, но в целом министр охарактеризовал распространение омикрона в Латвии как стремительное.

"Если в прошлом в контексте дельты ситуация была наиболее тяжела в связи с большим числом пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, которые долго лечились, с высокой смертностью и высокой кислородной недостаточностью, то в случае с омикроном наибольшую угрозу представляют скорость и масштабы его распространения", - пояснил министр, добавив, что максимальная нагрузка ожидается именно в сфере оказания первой помощи, так как многие люди с заболеванием в относительно легкой форме будут лечиться дома. Вторым риском является массовая заболеваемость, которая может привести к сбоям в работе различных отраслей.

В здравоохранении упор в настоящее время делается на усиление эпидемиологических требований, чтобы больницы не становились местом с повышенным риском заражения, добавил министр, отметив, что нагрузка на больницы сейчас высокая, но в других профилях - например, в терапии.

Согласно информации, предоставленной на заседании, лечение пациентов с Covid-19 может быть обеспечено 45 больницами, а всего в стране возможно открытие 3301 койки для лечения Covid-19. Из них 280 - новые, 2178 - перепрофилированные, 107 - новые реанимационные койки и 736 - улучшенные. Также проведены необходимые работы по обеспечению кислородом больниц, где лечат кислородозависимых больных коронавирусом.

Согласно пересмотренному плану госпитализации лечение пациентов без симптомов Covid-19 проходит в отделениях соответствующего профиля в изоляторах или транзитных палатах, а также внесены изменения в панель оперативных данных и алгоритм тестирования, который теперь предусматривает тестирование в том числе на грипп.

Как уже сообщалось, во вторник в Латвии выявлено 5082 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 17 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Самое большое суточное количество новых случаев за все время пандемии выявляется второй день подряд - вчера было подтверждено 3706 случаев заболевания.

Специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, эпидемиолог Никита Троянский заявил в программе LTV "Утренняя панорама", что сейчас Латвия находится в начале новой волны Covid-19, которая может продлиться как минимум до конца февраля.

Троянский считает, что волна омикрона Covid-19 в Латвии будет длиннее и тяжелее, чем где-либо в Европе, что он связывает с низким охватом вакцинацией, особенно в группах риска.

Несмотря на то, что омикрон мягче, чем дельта, многие люди окажутся в больницах и умрут, считает Троянский и прогнозирует, что через несколько недель количество пациентов в больницах превысит тысячу, а в худшем случае достигнет нескольких тысяч.