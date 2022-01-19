19 января в одном абзаце ⟩ Антирекорды Covid-19, помощь семьям, польза Рижского "Динамо"

Итак, новый антирекорд (и, вероятно, не последний) - более 5000 новых случаев за сутки. Антирекорды установили и соседи: Литва и Эстония. А эпидемиолог Троянский предупреждает: в Латвии новая волна вируса пройдет сильнее, чем в Европе. Люди учатся отличать штаммы вируса по симптомам. При этом, пожалуйста, не надо заражаться вирусом специально - будет хуже. Коалиция пока реагирует на предыдущий кризис - цены на электричество. Политики согласовали пакет мер по поддержке населения, в частности помогут семьям с детьми. Впрочем, иногда семьям нужна помощь другого рода - как помочь вырваться из круга насилия можно узнать в этой статье. Еще идут волны от бури, ударившей по Латвии в понедельник. Страховщики выплатят сотни тысяч евро, а мы узнаем о невероятных, на первый взгляд, авариях. Есть криминальные новости, несвязанные с разгулом стихии, в из окна общежития выпрыгнул мужчина. Кроме того сегодня стало известно о смерти старейшего мужчины в мире. А у соседей-литовцев скандал - для похорон гробы использовались повторно. Тем временем врачи переживают из-за полярно другой сферы - беременные женщины все чаще хотят рожать с помощью кесарева сечения. Между тем Министерство охраны среды переживает из-за ядерных объектах Беларуси, а наши спортивные журналисты - из-за пользы (или отсутствия оной) Рижского "Динамо". Есть ли хорошие новости? Да! Остапенко повторила свой лучший результат на Australian Open.