Гражданин Латвии обвиняется в шпионаже в пользу России

Более подробных комментариев прокуратура не предоставила, например, не известно, был ли обвиняемый ранее должностным лицом

Министр обороны Артис Пабрикс не дал информацию о том, какой ущерб латвийскому сектору обороны был причинен в результате действий обвиняемого. Зато он похвалил Службу государственной безопасности и Службу военной разведки за сотрудничество в раскрытии этого случая.

Как сообщалось, прокуратура Рижского судебного округа на этой неделе приняла решение привлечь к уголовной ответственности анонимное лицо по двум статьям Уголовного закона - шпионаж и приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Обвиняемый находится под арестом.

Служба госбезопасности Латвии 11 января сообщила, что в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере республики.

Данные лица, имена которых не называются, были задержаны в прошлом году в рамках расследования двух уголовных дел и находятся под арестом. По сведениям спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России.