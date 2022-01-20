Экс-игрок "Реала" и "Милана" получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование

Срок заключения футболисту назначили ещё пять лет назад, однако его адвокаты всё это время пытались оспорить решение суда. В последней инстанции защитникам Робиньо не удалось добиться желаемого и приговор был утверждён.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, которое он и группа лиц совершили в 2013 году в Милане. Футболист и ещё пятеро человек были признаны виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки.

Жертва игрока отмечала свой день рождения в клубе, где Робиньо встретил её, после чего изнасиловал. Адвокаты Робиньо настаивали на том, что сексуальный контакт происходил по обоюдному согласию сторон.

Сейчас футболист проживает в Бразилии, которая не практикует выдачу преступников другим государствам. Итальянский суд будет добиваться, чтобы Робиньо отбыл тюремный срок на родине.