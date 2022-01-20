Чт, 20.01.2022
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Александр Пилат, журналист RUS TVNET
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  • Экс-игрок "Реала" и "Милана" получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование

Экс-игрок "Реала" и "Милана" получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование

Робиньо ФОТО: AP/Scanpix

Бразильский футболист Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование в Италии. Об этом сообщает O Globo.

Срок заключения футболисту назначили ещё пять лет назад, однако его адвокаты всё это время пытались оспорить решение суда. В последней инстанции защитникам Робиньо не удалось добиться желаемого и приговор был утверждён.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, которое он и группа лиц совершили в 2013 году в Милане. Футболист и ещё пятеро человек были признаны виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки.

Жертва игрока отмечала свой день рождения в клубе, где Робиньо встретил её, после чего изнасиловал. Адвокаты Робиньо настаивали на том, что сексуальный контакт происходил по обоюдному согласию сторон.

Сейчас футболист проживает в Бразилии, которая не практикует выдачу преступников другим государствам. Итальянский суд будет добиваться, чтобы Робиньо отбыл тюремный срок на родине.

37-летний Робиньо за время своей карьеры выступал за мадридский "Реал", "Милан", "Манчестер Сити", турецкий "Сивасспор" и ряд бразильских команд. Нападающий провёл 100 матчей за сборную Бразилии, в которых забил 29 мячей.


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