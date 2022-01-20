Фото ⟩ Невозможное возможно: в эстонском лесу был замечен енот

"До сих пор это были сбежавшие домашние животные, а не мигрировавшие сюда по природным тропам, - добавил он. - Я считаю, что на этот раз произошло то же самое!".

"Этот раз" означает утро 15 января, когда в волости Камбья жительница деревни Пулли пошла погулять с друзьями в сопровождении таксы и еще одной собаки. Именно собаки могли быть причиной того, что странного вида животное вдруг бросилось на дерево и таким образом выдало себя людям. Компания долго гуляла по лесу, а когда вернулась на то же место, заметила, что зверек лишь немного забрался повыше, никуда не спрятался.

Когда отец местной жительницы, охотник, увидел фотографию этого животного, он сначала подумал, что это какая-то шутка. Но все было серьезно. Ствол дерева обхватил самый настоящий енот.

По всем признакам, этот же енот появился в деревне Пулли еще месяц назад. Об этом рассказал Мартин Микк, которому 17 декабря позвонила его бабушка и пожаловалась, что в компостной куче возится какое-то существо, кого не пугает близость человека и крики. Бабушка боялась, что это бешеная енотовидная собака или барсук.

Отважное сопротивление

Вернувшись вечером домой, Мартин Микк заметил, как две его собаки, вероятно, нашли кого-то на опушке леса. Оттуда доносилось жуткое рычание и лай. Микк пошел посмотреть и увидел, как собаки кого-то окружили. Он подумал, что это барсук. Противник не сдавался, рычал и огрызался, пока хозяин не поймал собак и не увел домой.

Мартин Микк обсудил этот случай со знакомым охотником, и обоим показалось, что это все-таки был барсук. Конечно, странно, что животное по какой-то причине пыталось залезть на дерево. Барсук не лазит по деревьям и в основном зимой спит!

Опасность для баланса

Тынис Кортс ФОТО: Elmo Riig

Руководитель Эстонского Общества охотников Тынис Кортс объяснил, как все в природе сбалансированно. Небольшого влияния достаточно, чтобы ввести всю экосистему в стресс. "Еноту не составит труда приспособиться к эстонской природе, это очень пластичный вид, - сказал Кортс. - Однако появление чужеродных видов меняет конкуренцию и пищевые цепочки между другими видами. Еноты представляют серьезную угрозу для многих наших птиц и их гнезд. Также для охраняемых видов птиц. Он также может принести экзотические заболевания и способствовать распространению уже имеющихся инфекционных заболеваний, например, парши, и этим повлиять на людей".

Родиной енота является Северная Америка, но уже в прошлом веке с помощью человека он распространился в другие части света, а также в Европу. Сейчас в Германии миллион енотов! Еноты и в Литве уже не редкость.

Если в Эстонии уже настоящим наказанием стали городские лисы, то сравнивать городскую лису с енотом нельзя. Больше никаких полуоткрытых окон или незакрытых мусорных баков.

Что будет с енотом из Камбья?

Тыну Петерсон ФОТО: Sille Annuk

Руководитель Тартуского охотничьего клуба Тыну Петерсон ответил, что разрешение на охоту на енота выдано охотникам Камбьяского охотничьего общества. По возможности они используют клетки для отлова енота живьем.

Специалист Департамента окружающей среды Аймар Ракко добавил, что после стерилизации животное можно передать в какой-нибудь зоопарк.