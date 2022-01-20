Остапенко и Киченок вышли во второй круг парного турнира Australian Open

В матче первого раунда Остапенко и Киченок обыграли швейцарок Викторию Голубич и Жиль Тайкманн. Матч продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счётом 6:1, 6:2.

По ходу встречи украино-латвийская пара один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 из 4 брейкпоинтов. Во втором круге Киченок и Остапенко встретятся с хорваткой Петрой Мартич и американкой Шелби Роджерс.

Напомним, ранее Остапенко одержала волевую победу во втором раунде одиночного турнира, оказавшись сильнее американки Элисон Риске (4:6, 6:2, 6:4). Выход в третий раунд Australian Open стал для Остапенко повторением её лучшего результата на турнире. В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой.