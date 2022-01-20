Выявлено 4885 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Девять из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1895,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 1982 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 2903 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 23 669 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 319 027 жителей Латвии, 4773 человека с коронавирусом скончались.

Госпитализации

В среду в больницы поступили 84 пациента с диагнозом Covid-19, выписаны 60 человек, а общее число находящихся в стационарах увеличилось за сутки с 654 до 663 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных коронавирусом у 584 заболевание средней степени тяжести, у 79 человек оно протекает в тяжелой форме.

В целом с начала пандемии на лечении в больницах находились 24 470 человек с Covid-19.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 7057 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии - оно почти на 800 случаев больше, чем предыдущий рекорд в минувшую среду.

Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1086 человек, из них 100 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 25 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 2005 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 24,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 589,1 тыс. человек, скончались примерно 7,7 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за сутки подтверждено 3845 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека.

По состоянию на утро четверга в Эстонии госпитализированы 322 пациента с коронавирусом.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 227 пациентам, из которых 180 человек, то есть 79,3 процента, не вакцинированы, а у 47 человек (20,7 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализирован 12 321 тест, позитивный результат дали 3845 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 153,3 случая в день, невакцинированных - в среднем 244,1 случая в день.