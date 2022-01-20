"Без паники": Зеленский выступил с обращением к украинцам

"Разве вторжение началось не в 2014 году?" - задался вопросом Зеленский, подчеркнув, что "риски существуют не один день, и они не стали больше".

"Большим стал ажиотаж вокруг них", - отметил он.

Президент Украины призвал партнеров Киева продемонстрировать поддержку

По словам президента, необходимо сохранять спокойствие, уверенность в своих силах, в армии и стране.

Владимир Зеленский попросил жителей и СМИ не подыгрывать агрессивным намерениям России. Кроме того, президент призвал партнеров Киева "быть действенными, и не на словах".

Украина "не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней", резюмировал глава государства.

Зеленский встретился с Блинкеном

Ранее, 19 января, президент Украины и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетившим с визитом Киев.

В четверг, 20 января, глава американской дипломатии встретится в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс, а затем отправится в Женеву, где 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.