"Катастрофа для России". Что Байден говорил о Путине и угрозе вторжения на Украину

Однако после окончания почти двухчасовой пресс-конференции Белый дом подчеркнул, что любой шаг российских военных на Украину вызовет жесткую реакцию.

"Если хотя бы какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Согласно ее заявлению, и кибератаки, и "военизированная тактика" получат решительный ответ.

Республиканцы выразили обеспокоенность высказываниями Байдена. "Любое вторжение российских военных на Украину следует рассматривать как крупное, потому что это дестабилизирует Украину", - заявил сенатор Роб Портман.

Вашингтон заявляет, что Россия сосредоточила у украинской границы около 100 тысяч военных, и считает это признаком подготовки к агрессии.

Москва неоднократно отрицала планы вторжения. Накануне об этом говорил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который на прошлой неделе представлял Россию на переговорах с США в Женеве.

"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", - сказал Рябков на дискуссии в клубе "Валдай" в среду.

Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток и заявляет, что Запад хочет использовать Украину как плацдарм, что создает угрозу ее безопасности. На прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошли три раунда переговоров российских представителей с США, НАТО и ОБСЕ.

На пресс-конференции Байден заявил, что новый саммит с Путиным "все еще возможен". По его словам, он обеспокоен тем, что конфликт на Украине может иметь более широкие последствия и "выйти из-под контроля".

По словам Байдена, Путин требовал от него гарантий по двум вопросам: Украина никогда не вступит в НАТО, а стратегическое и ядерное оружие никогда не будет размещено на украинской территории. "Мы можем что-то придумать по второму пункту", - сказал он журналистам.

Что касается первого пункта, который НАТО категорически отвергает, то Байден отметил, что у Украины мало шансов вскоре присоединиться к альянсу.