На выборах в Сейм могут возникнуть проблемы с избирательными участками за рубежом

Раньше такого порога не было, пишет в четверг газета Diena.

Новая процедура была впервые опробована на практике на выборах в Европейский парламент в 2019 году, в результате чего ЦИК получила только одно заявление на создание такого избирательного участка.

В преддверии выборов в Сейм ЦИК призывает снизить порог до 26, но голосование в ответственной комиссии Сейма на этой неделе показало, что изменения могут быть не поддержаны, так как против них выступают представители коалиционных партий.

Правда, это не единственный аргумент, который вынуждает ЦИК предположить, что количество избирательных участков за границей на выборах в 14-й Сейм может быть значительно меньше, а количество голосующих по почте - больше.