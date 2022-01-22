Лаборатория: "Надо пересмотреть выдачу сертификатов и разрешить их на основе антител"

Третий фактор, утсложнивший систему тестирования, - стремление людей получить ковид-сертификат и "жить нормальной жизнью". "Если пациент с омикроном, ему нужен сертификат, он может сидеть в очереди и таким образом тоже увеличивать распространенность. К сожалению, запрашивается огромное количество тестов, и мы не справляемся. Мы на грани коллапса - это честный ответ. Я не знаю, как у других коллег в лабораториях, но я думаю, что ситуация схожая. Я приведу цифры. Они не очень хорошие. Я час назад перепроверял - было взято 2000 назофарингеальных мазков и 3000 проб слюны, и все эти образцы еще не прошли даже предварительную обработку.

То есть мы уже увеличили ожидание ответа на 48 часов, и я боюсь, что придется увеличивать еще".

Может ли эксперсс-тест заменить ПЦР-тест?

В начале, когда было мало что понятно про вирус, ПЦР-тест был самым точным методом выявления вирусных частиц в организме человека. Сейчас же с этим может справиться и антигенный тест, считает Перминов. К тому же технологии развиваются и экспресс-тесты становятся все качественнее.

Почему антигенный тест может не поймать омикрон? Эксперт приводит две гипотезы. Первое предположение заключается в том, что вирус сменил тропизм, то есть раньше он больше находился в носоглотке, теперь - в горле. Еще одна возможная причина - возросшая инфекциозность, то есть сейчас для инфицирования необходимо меньше вирусных частиц, и это меньшее число ниже пороговой чувствительности антиген-тестов.

Одно из решений, как поймать вирус при помощи антиген-теста - правильно собрать материал:

"Вначале ввели алгоритм - образец брали из двух ноздрей и горла, вот этот алгоритм и стоит соблюдать", - подчеркивает специалист.

Есть ли смысл в ПЦР-тесте спустя неделю после заболевания?

В течение какого времени можно поймать вирус? Есть ли смысл делать тест на Covid-19 спустя неделю после появления первых симптомов? На это представитель E. Gulbja Laboratorija отвечает: "Если в начале пандемии мы видели, что эти вирусные частицы держались до месяца, то уже во время дельты - в течение пяти дней, до семи дней, и далее организм с ними справляется. По сути, как можно быстрее нужно сдать тест".

Отсюда Перминов делает вывод - надо пересмотреть выдачу сертификатов и разрешить их на основе антител.

"То есть кто не успел на ПЦР-тест, пусть сдает тест на антитела. Это одно из решений, как разгрузить систему прямо сейчас.

Надеюсь, государство прислушается к лабораториям и будет выдавать сертификаты на основании теста на антитела. И если это будет, то и люди пересмотрят потребность бежать на тест".