"Представьте: у тебя погиб ребенок. И ты видишь убийцу". Отец погибшей девочки - о произошедшем

Что касается автоводителей. По радио только и слышишь: там восемь пьяных поймано, там один, там - два. Статистика на страну за какой-то период... Мы это слышим. Но это не заканчивается.

По поводу виноватых. Я считаю, что, если бы приняли закон, что будет отвечать вся машина, хуже не станет. Думаю, если процентов десять, в худшем случае, это примут и поймут, значит, это [результат] со знаком "плюс". Соответственно, и для страховых компаний. Им тоже легче, если персона не одна, а несколько. Все понимают, что ситуация такая, какая есть, не факт, что твоего ребенка... или не буду говорить про семью... что в такой ситуации человек, который является миллионером-бизнесменом, тебе поможет. В нашей ситуации нам очень сильно помог народ. Очень сильно помог народ. Но ситуации разные.

По большому счету, я хочу, чтобы в этом деле во имя моей дочери, во имя будущего, самое максимальное, которое только может позволить наше законодательство, наши законы, решение принять. Прошу суд, чтобы он был хладнокровным в этом моменте, в этом деле. Я прошу наших законодателей, которые нас защищают и законом, и всем. Подумайте. Оружие у людей рядом: вилка, нож, палочка... Но, пожалуйста, сделайте, примите изменения в законе по поводу автоводителей, ужесточите [наказания для] нарушителей закона - так называемых пьяных водителей.

Вплоть до наказания всех присутствующих в каждом деле. Чтобы у судьи была эта возможность, чтобы каждый человек знал - если он рядом и позволяет этому случиться, он - сообщник".

Полную версию интервью можно прочитать на портале Rus.LSM.lv здесь.

Уже сообщалось, что ДТП произошло 9 января. Как рассказали в полиции, три человека, в том числе ребенок, пересекали пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В тот момент Mercedes, ехавший по улице Сахарова, не остановился и сбил пешеходов, после чего скрылся с места событий.

По неофициальной информации, все трое пострадавших - члены одной семьи: девочка 2013 года рождения, ее мама и бабушка. Серьезнее всех пострадала именно девочка.

Несмотря на то, что преступник покинул место происшествия, полиции при помощи свидетелей удалось выяснить его местонахождение. Вскоре после аварии неподалеку на улице Дзеню был задержан мужчина 1987 года рождения. Свою вину он признал.

"У него было констатировано 2,8 промилле алкоголя, кроме того, он управлял машиной без прав", - рассказал представитель полиции.

Галерея: Люди принесли цветы и свечи на место аварии

Суд применил к водителю в качестве меры пресечения арест. Полиция продолжает досудебное расследование.