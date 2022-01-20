Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.