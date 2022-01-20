Чт, 20.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов ФОТО: AFP/SCANPIX

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.


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