Видео ⟩ 12 часов на морозе и почти сгоревший гитарист: экстремальные съемки клипа Varang Nord!

Максим Попов - солист, гитарист и лидер группы Varang Nord ФОТО: Ивар Утинанс

Больше 12 часов на страшном холоде

Клип снимался в двух локациях - в даугавпилсском лесу и в рижской фотостудии AVVA. В конце ноября в Даугавпилсе уже была минусовая температура. Сложность заключалась и в том, что нужно было успеть подготовить реквизит, пока не стемнело, а его было немало. Поэтому у Varang Nord почти не оставалось времени на какие-либо перерывы.

"В общей сложности мы снимались 17 часов, не считая времени на дорогу и установку всего необходимого - реквизита, музыкального и светового оборудования и т. д. На жутком холоде мы провели с 12 дня до глубокой ночи", - рассказывает лидер группы.

Часть реквизита для съемок клипа ФОТО: Вячеслав Янен

После съемок в Даугавпилсе ребята приехали домой около 3 часов ночи, однако уже в 6 утра отправились в Ригу, в студию AVVA, чтобы продолжить съемку теперь уже с водяными эффектами. "Поездка заняла 3,5 часа. Ну и плюс еще 4 часа мы пробыли в студии. Это наш первый опыт в создании подобного клипа, ведь обычно мы снимались не более 8 часов, но там и заморочек таких не было".

Съемки клипа Pārķiuņa Uomurs в даугавпилсском лесу ФОТО: Виталий Пацевич

Чуть не сгорел гитарист

Песня Pārķiuņa Uomurs о том, что отряд воинов собирается в морской бой, вокруг них бушует шторм, но воины знают, что шторм, гром и молния - хороший знак от бога Тора, выражающего таким образом свое благословение.

Бог-громовержец в балтийской мифологии - властитель воздуха, защитник справедливости. У латышей он известен под именем Перконс. Его символы можно заметить в клипе. Один из них упал, и съемки чуть не обернулись трагедией.

ФОТО: Скриншот из видео

"Где-то на середине съемок один из предметов реквизита упал. У меня сердце перестало биться, когда я увидел, как наш гитарист Евгений Селиванов начал терять равновесие, пока тряс головой, а сзади него вовсю полыхал огненный крест. К слову, и не потух же! А когда действительно надо, так зажигай его по 100 раз!".

Падение было словно в режиме "слоу мо". В итоге гитарист устоял. Увидев, что все в порядке, ребята стали смеяться. Длинные волосы Евгения и борода могли вспыхнуть в один миг… Парень мог получить серьезный ожог лица. Хорошо, что все обошлось.

Гитарист Евгений Селиванов ФОТО: Скриншот из видео

Переохлаждение аккордеонистки

Отправившись на вторую локацию, музыканты, не успев толком отогреться, приступили к съемкам с водяными спецэффектами. Постановка света, операторская работа и монтаж клипа выполнены настолько профессионально, что не сразу можно заметить, как меняется локация. Кажется, что все происходит в одном месте.

Группа Varang Nord в студии AVVA ФОТО: Ивар Утинанс

В студии была теплая вода, но ребят шестеро, и они еще не успели отогреться после съемок в Даугавпилсе, поэтому бойлер просто не успевал согреть всю группу.