Видео ⟩ 12 часов на морозе и почти сгоревший гитарист: экстремальные съемки клипа Varang Nord!

Викинг-металлисты Varang Nord из Даугавпилса, прославившие своим творчеством не только Латгалию, но и всю Латвию, сняли новый клип на песню Pārķiuņa Uomurs (в переводе с латгальского - "Небесный молот"). Так же назван и последний альбом группы.
Зрители увидят динамичную картинку с огненными и водяными спецэффектами. Однако настоящий экстрим остался за кадром. Например, длительные съемки на страшном холоде и дубль, едва не закончившийся серьезными ожогами. Об этих и других подробностях даугавпилсскому порталу "Чайка" рассказал солист, гитарист и лидер группы Максим Попов.
Вселенная была против
В конце ноября Varang Nord приступила к, пожалуй, самым изнурительным и небезопасным съемкам за всю историю своего семилетнего существования. Музыканты уж очень сильно хотели порадовать поклонников, и 19 января на YouTube-канале группы состоялась премьера долгожданного клипа.
"Еще до начала съемок у меня было ощущение, что Вселенная против нас. Планировалось, что они пройдут в Болгарии, это было включено в приз, полученный за победу на Wacken Open Air в 2019 году (WOA - крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки, проводимый ежегодно в предместьях городка Вакен на севере Германии). Профессиональный клип в крутой студии и все дела. Но все накрылось из-за пандемии", - рассказывает Максим Попов.
Когда стало понятно, что клип будут снимать в Латвии, группа переносила съемки еще четыре раза - то кто-то из участников болел, то еще что-то. "Я хоть и не суеверный, но в какой-то момент даже подумал, что нас прокляли", - делится лидер группы.
Больше 12 часов на страшном холоде
Клип снимался в двух локациях - в даугавпилсском лесу и в рижской фотостудии AVVA. В конце ноября в Даугавпилсе уже была минусовая температура. Сложность заключалась и в том, что нужно было успеть подготовить реквизит, пока не стемнело, а его было немало. Поэтому у Varang Nord почти не оставалось времени на какие-либо перерывы.
"В общей сложности мы снимались 17 часов, не считая времени на дорогу и установку всего необходимого - реквизита, музыкального и светового оборудования и т. д. На жутком холоде мы провели с 12 дня до глубокой ночи", - рассказывает лидер группы.
После съемок в Даугавпилсе ребята приехали домой около 3 часов ночи, однако уже в 6 утра отправились в Ригу, в студию AVVA, чтобы продолжить съемку теперь уже с водяными эффектами. "Поездка заняла 3,5 часа. Ну и плюс еще 4 часа мы пробыли в студии. Это наш первый опыт в создании подобного клипа, ведь обычно мы снимались не более 8 часов, но там и заморочек таких не было".
Чуть не сгорел гитарист
Песня Pārķiuņa Uomurs о том, что отряд воинов собирается в морской бой, вокруг них бушует шторм, но воины знают, что шторм, гром и молния - хороший знак от бога Тора, выражающего таким образом свое благословение.
Бог-громовержец в балтийской мифологии - властитель воздуха, защитник справедливости. У латышей он известен под именем Перконс. Его символы можно заметить в клипе. Один из них упал, и съемки чуть не обернулись трагедией.
"Где-то на середине съемок один из предметов реквизита упал. У меня сердце перестало биться, когда я увидел, как наш гитарист Евгений Селиванов начал терять равновесие, пока тряс головой, а сзади него вовсю полыхал огненный крест. К слову, и не потух же! А когда действительно надо, так зажигай его по 100 раз!".
Падение было словно в режиме "слоу мо". В итоге гитарист устоял. Увидев, что все в порядке, ребята стали смеяться. Длинные волосы Евгения и борода могли вспыхнуть в один миг… Парень мог получить серьезный ожог лица. Хорошо, что все обошлось.
Переохлаждение аккордеонистки
Отправившись на вторую локацию, музыканты, не успев толком отогреться, приступили к съемкам с водяными спецэффектами. Постановка света, операторская работа и монтаж клипа выполнены настолько профессионально, что не сразу можно заметить, как меняется локация. Кажется, что все происходит в одном месте.
В студии была теплая вода, но ребят шестеро, и они еще не успели отогреться после съемок в Даугавпилсе, поэтому бойлер просто не успевал согреть всю группу.
"Наша аккордеонистка Елена Кальниша снималась последней, и вода была уже очень холодной. После стольких часов в лесу под открытым небом она переохладилась, и потому уже в студии ее сильно трясло, а губы посинели. Мне кажется, потом она еще несколько дней пыталась отогреться", - рассказывает Максим.
Лайк за экстрим!
В конечном итоге - никто не пострадал и не заболел. Но участники группы очень постарались, чтобы клип принес зрителям эстетическое удовольствие. Всего 4 минуты 25 секунд, а сколько сил вложено! Так что надеемся, что вы не забудете поставить лайк, и желаем приятного просмотра!
"Я хочу выразить огромную благодарность нашему оператору и фотографу Ивару Утинансу, студии AVVA и музыкальному магазину MUZ PRO, в частности Андрису Гауку. А также Дмитрию Любарскому, Петру Красильникову, Артему Курицину, Максиму Фадееву, Эрику Горнику, Виталию Пацевичу и Степану Целицину. Если бы не все эти люди, клипа бы не было. По крайней мере в таком виде - точно. И спасибо всем, кто верит в нас и слушает!" - напоследок сказал лидер Varang Nord.
Викинг/фолк-метал-группа Varang Nord ("Cеверный варяг") была основана в 2014 году в Даугавпилсе. Музыканты выступали с концертами не только в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси и России, но и дали несколько концертов в Европе. За время своей карьеры группа отметилась на одной сцене с такими влиятельными представителями фолк-метала, как Nine Treasures (Китай), "Калевала" (Россия) и Tyr (Фарерские острова).
В 2019 году Varang Nord одержали победу на крупнейшем в мире конкурсе метал групп Wacken Metal Battle 2019, который состоялся в Германии. Это было феерическое событие для латвийцев. Фишка группы - песни на латгальском языке. Собственно, она, образ и, конечно же, потрясающий музыкальный талант и принесли победу на конкурсе.