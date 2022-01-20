Треть жителей с удовольствием переехали бы из больших городов в регионы

Больше чем треть или 32% опрошенных жителей больших городов с удовольствием перебрались бы жить в сельские регионы, но в тоже время четвёртая часть выбрала бы жить в каком то маленьком городе, но 13 % - вблизи моря.

Переселение в пригороды Риги рассматривают 32% респондентов, но близость к столице важна рижанам, перебраться же в деревню больше всего хотели бы жители Валмиеры, Даугавпилса и Вентспилса.

При этом более половины респондентов утверждают, что для принятия решения о проживании где-то в маленьком городе или сельской местности им важно наличие всех необходимых удобств, легкий доступ к городу, хорошая дорожная инфраструктура, а также стабильное интернет-покрытие.

"Хотя столицы стран Балтии до сих пор являются крупнейшими центрами бизнеса, образования и культуры, все больше наблюдается желание жителей переехать из них. Как показывает опрос, возможность жить ближе к природе оценили бы и жители других крупных городов.

Опрошенные в Литве скорее, чем в остальных странах Балтии, выбрали бы близость столицы, жители Латвии – жизнь в городке или в деревне, а жители Эстонии – близость моря", – указывает Каспар Саусайс, эксперт Luminor по жилищному кредитованию.

Главная причина, по которой жители Балтии хотели бы жить за пределами крупных городов, – это близость природы и более зеленая окружающая среда. Больше всех это оценили бы жители Латвии (80%) и Эстонии (78%), а в Литве жизнь ближе к природе была бы важна только 69% опрошенных.

В качестве второй важнейшей причины переехать из города опрошенные в Латвии упоминали возможность жить в большем доме (47%), а в Литве (57%) и Эстонии (52%) – возможность заниматься садом. Значительными преимуществами жизни за городом жители Балтии считают и возможность свободнее передвигаться и удобно размещать автомобиль, в целом более дешевый быт и возможность держать домашних животных.