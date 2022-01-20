Чт, 20.01.2022
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда. Александр Пилат, журналист RUS TVNET
Александр Пилат, журналист RUS TVNET

Треть жителей с удовольствием переехали бы из больших городов в регионы

Сельская дорога ФОТО: Zane Bitere/LETA

Каждый третий житель Балтии рассматривает возможность переезда из больших городов, но больше чем половине тем не менее важно иметь все необходимые удобства, свидетельствует проведенный банком Luminor опрос населения. Из них в среднем каждый третий выбрал бы жизнь в сельском регионе, примерно 20% хотели бы жить в каком-нибудь маленьком городе, но 35% с удовольствием перебрались бы поближе к столице.

Больше чем треть или 32% опрошенных жителей больших городов с удовольствием перебрались бы жить в сельские регионы, но в тоже время четвёртая часть выбрала бы жить в каком то маленьком городе, но 13 % - вблизи моря.

Переселение в пригороды Риги рассматривают 32% респондентов, но близость к столице важна рижанам, перебраться же в деревню больше всего хотели бы жители Валмиеры, Даугавпилса и Вентспилса.

При этом более половины респондентов утверждают, что для принятия решения о проживании где-то в маленьком городе или сельской местности им важно наличие всех необходимых удобств, легкий доступ к городу, хорошая дорожная инфраструктура, а также стабильное интернет-покрытие.

"Хотя столицы стран Балтии до сих пор являются крупнейшими центрами бизнеса, образования и культуры, все больше наблюдается желание жителей переехать из них. Как показывает опрос, возможность жить ближе к природе оценили бы и жители других крупных городов.

Опрошенные в Литве скорее, чем в остальных странах Балтии, выбрали бы близость столицы, жители Латвии – жизнь в городке или в деревне, а жители Эстонии – близость моря", – указывает Каспар Саусайс, эксперт Luminor по жилищному кредитованию.

Главная причина, по которой жители Балтии хотели бы жить за пределами крупных городов, – это близость природы и более зеленая окружающая среда. Больше всех это оценили бы жители Латвии (80%) и Эстонии (78%), а в Литве жизнь ближе к природе была бы важна только 69% опрошенных.

В качестве второй важнейшей причины переехать из города опрошенные в Латвии упоминали возможность жить в большем доме (47%), а в Литве (57%) и Эстонии (52%) – возможность заниматься садом. Значительными преимуществами жизни за городом жители Балтии считают и возможность свободнее передвигаться и удобно размещать автомобиль, в целом более дешевый быт и возможность держать домашних животных.

Из тех опрошенных жителей Балтии, кто не рассматривает возможность переезда из столицы или крупного города, большая часть в качестве главной причины упоминает удовлетворенность теперешним местом жительства. В качестве важных причин также указаны ограниченные финансовые возможности, сомнения в возможностях работы в регионах или то, что специфика работы не допускает возможности работать удаленно.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back