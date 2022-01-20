Каковы основные препятствия для более экологичной жизни?

Опрос проходил в более чем 30 странах мира, и более трети респондентов признались, что они страдают от изменения климата и загрязнения воздуха и мотивированы жить устойчивой и более здоровой жизнью. 60% признались, что у них есть большое желание менять свой образ жизни на здоровый, а 46% хотят жить с заботой о природе. Однако сравнительно небольшой процент респондентов (28% и 22% соответственно) сделали большие шаги навстречу этим желаниям.

Люди всех возрастов и во всех странах хотят видеть больше поддержки со стороны государства и бизнеса. Также респонденты считают, что компании могли бы помочь сделать полезные и устойчивые товары более доступными - создавая долговечные товары или предлагая более доступные альтернативы. Ключевая проблема заключается в том, что для 46% респондентов барьером к здоровому образу жизни и заботе об экологии является предполагаемая высокая затратность, а 48% не могут себе позволить здоровую и устойчивую пищу.

"Мы уверены, что здоровый и экологичный выбор не должен быть роскошью в наши дни. Мы в IKEA внимательно относимся к мечтам и трудностям, с которым сталкиваются люди, и мы ищем новые, доступные решения, что может помочь преодолеть существующие преграды для экологичной жизни. Именно поэтому мы трансформируемся в бизнес замкнутого цикла, постоянно работая над снижением влияния наших товаров на экологию, ищем новые инновативные решения, которые вдохновят многих людей снизить негативное влияние на окружающую среду и у них дома", - говорит Петерис Гринберг, руководитель IKEA Латвия.

П. Гринберг отметил, что большинство материалов в товарах IKEA - это возобновляемые материалы, много товаров направлены на более устойчивую жизнь дома, например решения для сортировки мусора, очистители воздуха, смесители с аэраторами, которые экономят воду и другие товары. Также недорогие решения, например LED-лампочки (комплект из двух лампочек стоит всего 1,49 EUR), экономят в среднем 35% электроэнергии. Недавно ассортимент дополнили запасные части для диванов, что позволяет покупателям не покупать новый диван, а обновить старый и продлить его жизнь, что сократит затраты и количество мусора.

Опрос показал, что люди как никогда озабочены изменением климата, загрязнением воды, исчерпанием полезных ископаемых, загрязнением воздуха и сокращением биологического разнообразия. 63% респондентов по всему миру отметили изменение климата как очень важную проблему, а истощение природных ресурсов (64%) и загрязнение воды (65%) - основными проблемами.