ВИДЕО ⟩ "Рига" в проверочном матче уступила варшавской "Легии"

В четверг, 20 января, "Рига" в Дубае провела контрольный матч с варшавским клубом "Легия" и потерпела поражение со счётом 0:2. Голами в составе польской команды отметились Мацей Росолек (38-я минута) и Шимон Влодарчик (66').

"Легия" является самым титулованным клубом Польши как по количеству титулов в чемпионате (15), так и в розыгрышах Кубка страны (19). В текущем сезоне у действующего чемпиона Польши дела идут не так хорошо - команда занимает после 18 матчей занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.

Футбольный клуб "Рига" пробудет в ОАЭ как минимум до начала февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против словацких клубов "Слован" и "Жилина", малазийской команды "Джохор Дарул Такзим", а также московского "Спартака".