Детская больница: большинство детей с омикроном можно лечить дома

В связи с ростом заболеваемости различными вирусными заболеваниями специалисты ДКУБ понимают обеспокоенность родителей возможным течением заболевания и его влиянием на здоровье ребенка, а также то, что у них возникают вопросы, касающиеся особенностей лечения, и неуверенность при решении вопроса о том, как бороться с болезнью: идти ли сначала к семейному врачу или обращаться в больницу.

Специалисты Детской больницы подчеркивают, что подавляющее большинство детей с омикрон-штаммом коронавируса можно лечить дома, и просят родителей обращаться к семейному врачу или педиатру для дистанционной консультации.

Данные за последние месяцы из ЮАР, США, Великобритании и других регионов показывают рост числа детей, инфицированных омикроном. С ростом числа инфицированных детей увеличивается и количество госпитализаций маленьких пациентов.

Имеющиеся данные по миру и ситуация в ДКУБ показывают, что при заражении омикроном дети не болеют в более тяжелой форме, пропорционально больше детей обходится без кислородной поддержки и лечения в отделениях интенсивной терапии. Это также относится к маленьким детям и младенцам.

Увеличение числа несовершеннолетних пациентов в больницах объясняется тем, что "Covid-19" в настоящее время поражает пропорционально большее число детей, чем раньше, и нередко обращение в больницу происходит из-за обеспокоенности родителей, кроме того, некоторые омикрон-положительные дети госпитализируются с совершенно другим диагнозом, а коронавирус оказывается лишь сопутствующим заболеванием.

Наиболее распространенными признаками Covid-19 вследствие инфицирования омикроном у детей являются повышение температуры, боль в горле, насморк, усталость и головная боль.

У детей также может быть более жидкий стул, тошнота или боль в животе. ДКУБ призывает родителей не волноваться и как можно спокойнее оценивать состояние здоровья ребенка. Лихорадка или повышение температуры сами по себе не опасны для ребенка, следует наблюдать и за другими признаками.

Немедленно обращаться за медицинской помощью необходимо, если у ребенка затрудняется дыхание - он начинает дышать тяжелее и чаще, чем обычно, со свистом в гортани, если синеватый оттенок приобретают губы или лицо, ребенок очень малоподвижен, много спит, рассеян или отказывается пить. К врачу надо обращаться также в случае, когда грудные младенцы едят меньше, чем обычно, сосут менее активно, сонливы.

ДКУБ также информирует, что всех новорожденных в возрасте до одного месяца должен лично осмотреть врач.

Детям с хроническими заболеваниями и всем детям в возрасте до одного года с подозрением на наличие "Covid-19" необходима консультация врача для оценки состояния. Эта консультация может проходить в дистанционном режиме.