Стала известна минимальная цена билета на матч ЧМ-2022 в Катаре

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. В этот период болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на официальном сайте FIFA. Если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты будут распределены методом случайной жеребьёвки.

Билеты на матчи групповой стадии для иностранных болельщиков стоят от 69 до 220 долларов, для местных болельщиков - 11 долларов. Билет на финальный матч для местных болельщиков обойдётся в 206 долларов, а для иностранных болельщиков стоимость билета - от 604 до 1600 долларов.

Посмотреть игры четвертьфинала обойдётся болельщикам из-за рубежа от 205 до 425 долларов, а полуфинала - от 356 до 953 долларов.

Как утверждает Associated Press, стоимость билетов на ЧМ-2022 на треть дешевле, чем на матчи чемпионата мира 2018 года, когда турнир проходил в России. Кроме того, это самые дешевые билеты с 1986 года, когда турнир принимала Мексика.