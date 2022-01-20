Страны Балтии решат, как обезопасить восточную границу ЕС

Президент БА и глава латвийской делегации Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) подчеркнул, что ситуация на внешней границе ЕС и гибридные атаки режима Александра Лукашенко на Латвию, Литву и Польшу являются наиболее острыми вопросами безопасности.

"Понятно, что быстрого и легкого решения связанных с режимом Лукашенко проблем на приграничных территориях не существует, но страны Балтии должны общими усилиями найти способ обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул Вуцанс.

Кроме того, парламентарии стран Балтии на заседании оценят ситуацию в сфере борьбы с организованной преступностью, а также обсудят укрепление сотрудничества и совместные меры по борьбе с преступными сетями, торговлей людьми, наркотиками, в сфере торговли нелегальными товарами и финансовых махинаций.

Как подчеркнул Вуцанс, борьба с организованной преступностью является одним из приоритетов комитета БА по безопасности и обороне во время председательства Латвии.

На повестке дня также вопрос о сотрудничестве в области контроля и управления внешними границами, о разработке комплексной концепции модели безопасности для координации готовности к кризисам в странах Балтии.