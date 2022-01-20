20 января в одном абзаце ⟩ Очереди на тестирование, день памяти баррикад, эстонский енот

Четверг. Конец недели уже можно, практически, пощупать. Но все-таки нужно еще денек продержаться. А также отпустить прошедший день. Лучше всего это сделать, прочитав о главном, что случилось за эти сутки.
События дня в одном абзаце
Сегодня коронавирус ничем не удивил, "всего лишь" 4885 новых случаев. Но вчерашних чисел далеко. Все еще актуален вопрос прививок. В больницах большая часть людей не вакцинированы, и невакцинированные же создают очереди на тестирование. С тестами, вообще, сложно - желающих хотят разбить на приоритетные группы. А пока вопросов, связанных с вирусом хватает. Влияет ли Covid-19 у беременных на их ребенка? Как полиция будет проверять наши маски? Омикрон, что, сбрасывают с самолетов? Ответ на последний вопрос, если что, - нет! Другая проблема Латвии - цены на теплоэнергию. Сейм отказался делать PVN на поставки энергии нулевым, но в Кекаве и Огре удается сохранить самые низкие тарифы в стране. В Эстонии так и вообще установили предельную цену на газ и электричество, но не всем семьям это помогает. А в Латвии оппозиция предложила ввести уголовную ответственность за езду в пьяном виде. ДТП, в которой погибла маленькая девочка, произошло совсем недавно. Отец погибшей дал тяжелое интервью, но, видимо, эта история задела не всех. В том же районе столицы - Плявниеках - под машину попал мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте; а в Дрейлини из-за аварии машина снесла забор. Сегодня еще одна важная дата - день памяти баррикад. Речи произнесли и президент Эгил Левитс, и премьер Кришьянис Кариньш. У президента сегодня было еще одно приключение. Во время открытия памятника борцу за свободу Латвии Гунару Астре, некоторые люди уж слишком активно выражали свое недовольство. Недовольны и в Украине - многие боятся вторжения со стороны России. Президент страны Владимир Зеленский призвал население успокоиться, а вот президент США Джо Байден продолжает волноваться. Латвия помогает чем может, например, поставила вооружение. Впрочем, зачем бояться настоящего, если можно бояться прошлого, прочитав историю рижской банды, состоящей из отличника и его тети. Или можно опасаться будущего: на одном сайте выставлен список людей, которые вероятно умрут в этом году. Для более приятных эмоций можете узнать, как Анна Седокова работала в стрип-клубе или какие сексуальные фотографии сделали звезды за последнюю неделю.
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Журналист TVNET Артем Липин написал текст, в котором отметил, что даже выпившую и легко одетую девушку не нужно насиловать. Внезапно - это вызвало ряд возражений среди комментаторов нашего портала.
Чем себя порадовать
В этот раз у нас тест для любителей хоккея. Сколько клубов КХЛ вы можете узнать по их логотипу?
Фото дня:
Может, не главное, но самое милое фото дня - енот из Эстонии, где еноты, вообще-то, редкость.