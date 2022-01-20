Выше, чем в Латвии, инфляция только в трех странах Европы

Годовая инфляция в Латвии в декабре составила 7,9%. В прошлом месяце она была выше в Эстонии (12%), Литве (10,7%) и Польше (8%).

В декабре 2021 года по сравнению с последним месяцем 2020 года инфляция была зарегистрирована во всех странах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС в декабре составила 5,3%, в еврозоне - 5%.

По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре в ЕС выросли на 0,5%, в еврозоне - на 0,4%.