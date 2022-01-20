Чт, 20.01.2022
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Игорь Петров, читатель - о счетах за электричество
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Выше, чем в Латвии, инфляция только в трех странах Европы

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В декабре годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat, опубликованные в четверг.

Годовая инфляция в Латвии в декабре составила 7,9%. В прошлом месяце она была выше в Эстонии (12%), Литве (10,7%) и Польше (8%).

В декабре 2021 года по сравнению с последним месяцем 2020 года инфляция была зарегистрирована во всех странах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС в декабре составила 5,3%, в еврозоне - 5%.

По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре в ЕС выросли на 0,5%, в еврозоне - на 0,4%.

В Латвии в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,4%, в Литве - на 1,3%. Самая высокая месячная инфляция зафиксирована в Эстонии (3,2%), а месячная дефляция - в Финляндии (-0,1%), на Кипре (-0,3%), в Люксембурге (-0,4%) и Дании (-0,6%).

 

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