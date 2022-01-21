Пт, 21.01.2022
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Угис, отец девочки, погибшей по вине пьяного водителя

Памела Андерсон подала на развод

54-летняя американская актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) подала на развод с мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Об этом сообщает Rolling Stone.

Напомним, супруги прожили вместе чуть больше года - их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника издания, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения "исчерпавшим себя пандемическим вихрем", поскольку они завязались во время карантина.

Памела и Дэн начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с предыдущим супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом, они были почти неразлучны и поженились через несколько месяцев.

Ранее бывшая сожительница Дэна Хейхерста, 42-летняя Кэри, заявила, что тот изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя его детьми.

Брак Андерсон с Хейхерстом - пятый по счету в жизни актрисы.


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