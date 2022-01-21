Памела Андерсон подала на развод
54-летняя американская актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) подала на развод с мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Об этом сообщает Rolling Stone.
54-летняя американская актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) подала на развод с мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Об этом сообщает Rolling Stone.
Напомним, супруги прожили вместе чуть больше года - их свадьба состоялась в декабре 2020 года.
По данным источника издания, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения "исчерпавшим себя пандемическим вихрем", поскольку они завязались во время карантина.
Памела и Дэн начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с предыдущим супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом, они были почти неразлучны и поженились через несколько месяцев.
Ранее бывшая сожительница Дэна Хейхерста, 42-летняя Кэри, заявила, что тот изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя его детьми.
Брак Андерсон с Хейхерстом - пятый по счету в жизни актрисы.