Памела Андерсон подала на развод

Напомним, супруги прожили вместе чуть больше года - их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника издания, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения "исчерпавшим себя пандемическим вихрем", поскольку они завязались во время карантина.

Памела и Дэн начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с предыдущим супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом, они были почти неразлучны и поженились через несколько месяцев.

Ранее бывшая сожительница Дэна Хейхерста, 42-летняя Кэри, заявила, что тот изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя его детьми.