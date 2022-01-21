Глава "скорой помощи": вводить строгие ограничения пока не следует

Как пояснила Ципуле, быстрое ограничение Covid-19 в данный момент может означать, что весной Латвия столкнется со следующей волной заболевания. Вместо этого специалист хотела бы, чтобы при общем участии населения волны заболеваемости сглаживались и таким образом к весне общество постепенно приобрело бы иммунитет, не перегружая больницы.

Ципуле призвала людей следовать всем рекомендациям эпидемиологической безопасности, чтобы избежать введения новых ограничений, но признала, что нельзя исключать, что больницы перегрузятся настолько, что вводить ограничения придется.

Глава NMPD сообщила, что с середины декабря количество обращений в службу начало увеличиваться - не только из-за заболевших коронавирусом, но и из-за хронически больных и получившие травмы.

Ципуле также признала, что омикрон-штамм коронавируса можно считать более легкой формой Covid-19, требующей менее частой госпитализации и реже приводящей к тяжелому течению заболевания, однако общее число заболевших в ближайшие месяцы может сильно увеличиться, поэтому больницы и в эту волну заболеваемости могут быть сильно загружены.

Что касается приоритизации пациентов, Ципуле отметила, что это происходит всякий раз, когда возникает нехватка ресурсов для оказания помощи - соответственно, этого нельзя исключать и при новой волне заболеваемости.