Пт, 21.01.2022
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147 гранат, 11 патронов, 5 кг тротила. В Болдерайском лесу найдено множество боеприпасов военного времени

ФОТО: Valsts policija

На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции обнаружили в Болдерайском лесу тайник со значительным количеством гранат, снарядов и тротила военного времени. Общий вес взрывчатых веществ в изъятых предметах составляет 73 килограмма. В связи с происшествием начата ведомственная проверка и выясняются лица, имеющие отношение к происшествию, сообщили в полиции.

11 января в полицию поступила информация о том, что в Болдерайском лесу есть тайник с предположительно взрывоопасными предметами. Сотрудники полиции обнаружили в указанном месте тайник с различными потенциально взрывоопасными предметами военного времени.

Всего было обнаружено 147 ручных гранат, 11 патронов и 5 кг тротила. На место происшествия были вызваны саперы Национальных вооруженных сил, которые вывезли взрывоопасные предметы для безопасного обезвреживания.

Начата ведомственная проверка и выясняются лица, которые могли установить указанный тайник. Полиция благодарит сообщивших о тайнике людей, которые таким образом предотвратили угрозу для общества и возможную трагедию.

Галерея: Найденное и изъятое в Латвии оружие и взрывчатые вещества в 2021 году

В 2021 году сотрудниками полиции были проведены масштабные мероприятия по изъятию огнестрельного оружия. Из незаконного оборота были изъяты 59 единиц огнестрельного оружия, 11 620 единиц боеприпасов и 2 258 единиц взрывчатых веществ, а также 129 кг взрывчатых веществ и 677 единиц основных частей огнестрельного оружия. Подозреваемыми в этих преступлениях признаны 17 человек.


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