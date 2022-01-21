147 гранат, 11 патронов, 5 кг тротила. В Болдерайском лесу найдено множество боеприпасов военного времени

11 января в полицию поступила информация о том, что в Болдерайском лесу есть тайник с предположительно взрывоопасными предметами. Сотрудники полиции обнаружили в указанном месте тайник с различными потенциально взрывоопасными предметами военного времени.

Всего было обнаружено 147 ручных гранат, 11 патронов и 5 кг тротила. На место происшествия были вызваны саперы Национальных вооруженных сил, которые вывезли взрывоопасные предметы для безопасного обезвреживания.

Начата ведомственная проверка и выясняются лица, которые могли установить указанный тайник. Полиция благодарит сообщивших о тайнике людей, которые таким образом предотвратили угрозу для общества и возможную трагедию.

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