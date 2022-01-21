Остапенко на Australian Open проиграла четвёртой ракетке мира

24-летняя Остапенко в трёх сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой, занимающей 4-ю строчку рейтинга WTA. Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился со счётом 6:2, 4:6, 4:6.

По ходу встречи Остапенко (27 WTA) пять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. 26-летняя Крейчикова сделала семь эйсов, три брейка и семь раз ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным - 2:2.

В 1/8 финала Крейчикова сыграет с Викторией Азаренко из Беларуси, которая в третьем раунде разгромила украинку Элину Свитолину - 6:0, 6:2.

Напомним, что выход в третий раунд Australian Open стал для Остапенко повторением её лучшего результата на турнире. Ранее до этой стадии теннисистка добиралась в 2017 и 2018 годах.

На этом Australian Open для Остапенко не окончен, так как в дуэте с украинкой Людмилой Киченок ей предстоит матч во втором круге парного турнира. Их соперницами станут хорватка Петра Мартич и американка Шелби Роджерс.