Видео ⟩ Найден предполагаемый внебрачный сын Абдулова

Снимок в кармане нашли родственники. С обратной стороны была надпись: "Саша, это твой сын. Оля".

Молодой человек предоставил журналистам свои детские фото. Эксперты подтвердили, что это один и тот же человек.

34-летний Александр Коваль готов сдать анализ ДНК. Криминалист Олег Верижников отмечает, что, учитывая смерть отца, пройти анализ предполагаемый сын может только с кем-то из близких родственников - например, с сестрой.

Правду о том, что отец Александра - знаменитый артист, Ольга Коваль хранила в тайне 34 года. Женщина рассказывала, что с Абдуловым они познакомились в 1986 году на Одесской киностудии. Ольга тогда работала костюмером, а актер снимался в фильме "Десять негритят". Спустя два года после рождения сына она отправила Абдулову его снимок.