Пт, 21.01.2022
Пожалуйста, примите изменения в законе по поводу пьяных водителей. Вплоть до наказания всех присутствующих в каждом деле. Чтобы каждый человек знал - если он рядом и позволяет этому случиться, он - сообщник Угис, отец девочки, погибшей по вине пьяного водителя
Угис, отец девочки, погибшей по вине пьяного водителя

Видео ⟩ Найден предполагаемый внебрачный сын Абдулова

ФОТО: Instagram/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Некоторое время назад издание "Комсомольская правда" опубликовало снимок мальчика, чью фотографию покойный Александр Абдулов носил в кармане пиджака. Спустя время в редакцию обратился Александр Коваль, который узнал на фото себя. 

Снимок в кармане нашли родственники. С обратной стороны была надпись: "Саша, это твой сын. Оля".

Молодой человек предоставил журналистам свои детские фото. Эксперты подтвердили, что это один и тот же человек.

34-летний Александр Коваль готов сдать анализ ДНК. Криминалист Олег Верижников отмечает, что, учитывая смерть отца, пройти анализ предполагаемый сын может только с кем-то из близких родственников - например, с сестрой.

Правду о том, что отец Александра - знаменитый артист, Ольга Коваль хранила в тайне 34 года. Женщина рассказывала, что с Абдуловым они познакомились в 1986 году на Одесской киностудии. Ольга тогда работала костюмером, а актер снимался в фильме "Десять негритят". Спустя два года после рождения сына она отправила Абдулову его снимок.

Издание отмечает, что за все годы Александр Гаврилович так и не решился встретиться с мальчиком.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back