Снова "рекорд": выявлено 5972 новых случая коронавируса

Информация об умерших будет опубликована завтра.

В прошлый раз "рекорд" по числу выявленных новых случаев Covid-19 был зарегистрирован в среду, 19 января, - 5082 случая.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 2111,4 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 2531 человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 3441 - был вакцинирован.

Всего вчера было сделано 25 399 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 23,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 324 999 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 663 до 672 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, выписаны 63 человека.

В настоящее время в больницах находятся 590 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 82 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 24 533 человека.

Вакцинация

К настоящему времени вакцинацию от Covid-19 начали или уже прошли 70,73% населения страны, свидетельствуют расчеты LЕТА на основе данных Национальной службы здравоохранения и Центрального статистического управления (CSP).

По данным CSP, в начале июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек. Таким образом, по расчетам LЕТА, процесс вакцинации начали 70,73% жителей, а 68,09% его уже завершили.

Среди тех, кто завершил процесс вакцинации, 31% получили также бустерную вакцину, а в пересчете на общую численность населения их доля составляет 21,12%.

В четверг от Covid-19 в Латвии привились 7028 человек, в том числе 5760 получили бустерные вакцины.

От Covid-19 в настоящее время привито 5872 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, в том числе 447 уже завершили процесс вакцинации.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6478 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Одиннадцать из двенадцати скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 982 человека, из них 91 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 22,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 2117,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 26,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии заболело почти 595,7 тыс. человек, умерло примерно 7,7 тыс. человек.

Эстония

За последние сутки в Эстонии выявлено 4480 новых случаев коронавируса, скончались пятеро заразившихся Covid-19.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 324 пациента с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 221 пациенту, из которых 171 человек, то есть 77,4 процента, не вакцинированы, а у 50 человек (23,6 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 13 086 тестов. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 172,8 случая в день, невакцинированных - в среднем 277,3 случая в день.