Видео ⟩ На пешеходном переходе в Ильгюциемсе сбили двух человек
В четверг, 20 января, около 7:00 В Ильгюциемсе водитель автомобиля сбил двух человек, сообщает передача Degpunktā.
В четверг, 20 января, около 7:00 В Ильгюциемсе водитель автомобиля сбил двух человек, сообщает передача Degpunktā.
Утром семья - мать и дочь - переходили пешеходный переход на улице Буллю, у 31-го дома. Движение на этом отрезке довольно интенсивное, особенно по утрам, однако видимость хорошая, а предупреждающих знаков хватает.
"Был утром дома, смотрел телевизор. Через окно заметил маячки. Смотрю - там "скорая", полиция, прямо у "зебры", рядом Audi A3 или Volkswagen Golf. Стояли долго, часов до десяти", - рассказал местный житель Владислав.
Очевидцы сообщают, что бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) на улице Буллю работали долго - когда пострадавшие уже находились в машине скорой помощи, врачи все еще оказывали им помощь.
Полиция подтверждает, что водитель не скрылся с места происшествия, встретил службы и дал объяснения, алкогольное опьянение у него обнаружено не было.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)