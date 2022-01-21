Видео ⟩ На пешеходном переходе в Ильгюциемсе сбили двух человек

Утром семья - мать и дочь - переходили пешеходный переход на улице Буллю, у 31-го дома. Движение на этом отрезке довольно интенсивное, особенно по утрам, однако видимость хорошая, а предупреждающих знаков хватает.

"Был утром дома, смотрел телевизор. Через окно заметил маячки. Смотрю - там "скорая", полиция, прямо у "зебры", рядом Audi A3 или Volkswagen Golf. Стояли долго, часов до десяти", - рассказал местный житель Владислав.

Очевидцы сообщают, что бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) на улице Буллю работали долго - когда пострадавшие уже находились в машине скорой помощи, врачи все еще оказывали им помощь.

Полиция подтверждает, что водитель не скрылся с места происшествия, встретил службы и дал объяснения, алкогольное опьянение у него обнаружено не было.