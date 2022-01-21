Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн - Тарту: погиб водитель микроавтобуса

Вчера, 20 января, в 17:05 в центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Корба Ярвамаа на 78-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон уточнил, что в ДТП участвовали два человека - водитель грузовика и водитель микроавтобуса.

57-летний водитель микроавтобуса пострадал настолько сильно, что его жизнь не удалось спасти. Водитель грузовика получил менее серьезные повреждения. Других пострадавших нет.

"Полицейские провели на месте происшествия предварительные действия для выяснения обстоятельств ДТП, и на этом основании можно сказать, что микроавтобус Mercedes, ехавший в сторону Тарту, по какой-то причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком", - сказал Янсон.

ДТП произошло на участке шоссе с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч. Полицейские установили, что оба водителя имели право на управление транспортным средством, покрышки транспортных средств отвечали требованиям. Водитель грузовика был трезв, трезвость водителя микроавтобуса выяснит экспертиза.